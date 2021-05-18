Умер Алексей Баташев

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15 мая в Москве в возрасте 86 лет умер джазовый критик, историк и популяризатор джаза Алексей Баташев.
Об этом сообщает Jazz.ru.
Алексей Николаевич Баташев родился в 1934 году в Горьком, окончил Московский физико-технический институт по специальности «химическая физика» и «радиотехника» (1957), кандидат технических наук (1972).
Студентом самостоятельно освоил кларнет и саксофон, основы гармонии, аранжировки и импровизации. В 1954–1959 годах играл в оркестрах и ансамблях Москвы — Эстрадном оркестре МИД Николая Артамонова, джаз-оркестре МИСИ Виктора Зельченко, Джаз-квинтете Геннадия Гладкова, выступал как саксофонист, участник вокального квартета и вокалист-солист.
В 1960 году организовал и возглавил первый в Москве Клуб любителей джазовой музыки в ДК «Энергетик». В 1965–1967 годах совместно с Леонидом Переверзевым вел цикл лекций о джазе в Большой аудитории Политехнического музея. В 1966 году стал одним из учредителей (совместно с Александром Цфасманом) Международной джазовой федерации при ЮНЕСКО. В 1972 году опубликовал монографию «Советский джаз» — первое фундаментальное исследование по истории советского джаза.
В 1970-х и 1980-х преподавал в Джазовой студии ДК «Москворечье», где разработал несколько авторских курсов, был деканом и лектором факультета джазовой музыки московского Университета культуры Общества слепых. С 1985 года читал лекции и вел семинары в колледжах и университетах США.
С 1960-х годов вел на радио и телевидении передачи, посвященные джазу, организовал и провел множество концертов и концертных серий, в том числе продолжавшийся пять сезонов джазовый цикл в Большом зале Московской консерватории и десятки концертных программ в Зале Чайковского.
Кроме того, Алексей Баташев был организатором и ведущим фестивалей джаза в СССР и за рубежом — в Тарту и Таллине (с 1959 года), в Москве (с 1962 года) и в Ленинграде (с 1965 года), первых фестивалей в Донецке, Воронеже, Новосибирске, Казани, Куйбышеве, Днепропетровске, Одессе.
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