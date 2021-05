В Петербурге исполнят сочинения российских композиторов для арабских инструментов

© SOUND UP

4 июня на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится концет открытия фестиваля музыкальной культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb. На нем прозвучат произведения, написанные российскими композиторами Владимиром Мартыновым, Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым, Игорем Яковенко и Алиной Подзоровой для пяти арабских инструментов — уда, кануна, ная, ребаба и дарбуки.

Куратором концерта «Music of oasis» выступит фестиваль SOUND UP. В первом отделении традиционную музыку Ближнего Востока и произведения современных авторов исполнят арабские солисты-виртуозы: Моханнад Нассер (уд), Тофик Мирхан (канун), Ибрагим Кадар (най), Хассан Моатаз эль Молла (ребаб) и Рони Баррак (дарбука).

Среди сочинений, которые эти музыканты совместно с оркестром SOUND UP представят во втором отделении, «Аравийское видение тамплиера» Владимира Мартынова для уда и оркестра, «Орикс» Игоря Яковенко для кануна и «То и это» Настасьи Хрущевой для фортепиано и дарбуки, «Mirage of the River» Павла Карманова для ная и «Serenade» Алины Подзоровой для ребаба.

«Тамплиеры — рыцари-христиане, которые сопровождали паломников в Святую землю, — рассказывает о своем сочинении Владимир Мартынов. — Находясь в чуждой обстановке, один такой тамплиер видит видение: в аравийской пустыне ему является Богородица. Это арабский мир, но глазами западного европейца. Такая двойственность природы очень подходит уду, потому что он родственник теорбе и лютне. Он находится на перекрестке культур — арабской и европейской. Я влюблен в этот инструмент: в его потрясающий голос, атаку звука, вибрацию, тембр. В нем для меня воплощается душа арабской культуры».

Mawaheb (араб. «таланты»), фестиваль музыкальной культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки, входит в культурную программу XXIV Петербургского международного экономического форума, которую представит страна-гость форума, Катар. Организаторы программы — международное агентство Cultural Creative Agency.

Фестиваль продлится до 6 июня. В его афише симфонические и аудиовизуальные концерты, резиденция для российских и зарубежных музыкантов, вечеринки, музыкальный пикник у воды и образовательная программа.







