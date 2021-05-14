Борис Березовский сыграет главную роль в спектакле Малого театра

© Евгений Люлюкин / Малый театр

15 мая в Малом театре в Москве пройдет премьерный показ спектакля «1900-й. Легенда о пианисте» по пьесе-монологу Алессандро Барикко в постановке Ирины Леоновой. Одну из главных ролей в спектакле исполняет пианист Борис Березовский.

Как сообщает пресс-служба театра, сюжет пьеcы знаком зрителями по фильму Джузеппе Торнаторе 1998 года с музыкой Эннио Морриконе и Тимом Ротом в главной роли. В центре повествования история гениального пианиста с необычным именем 1900-й, рассказанная его другом — музыкантом-трубачом. 1900-й (на итальянском его имя звучит как «Новеченто») родился на океанском лайнере, идущем из Старого Света в Новый. Он никогда с него не сходил, вся его жизнь — эта музыка, и равных ему нет — виртуозной игрой он владеет в совершенстве. Сможет ли он играть так же, если не будет чувствовать под собой толщу океана?

«Я хотел выразить через этого героя мысль, которая приходит многим: похоже, жизнь — это трудное занятие и оно возможно, только если вокруг очерчены контуры, но люди счастливы только тогда, когда перед ними открывается море возможностей», — говорит Алессандро Барикко.

Эта музыкальная исповедь требовала особого артиста на главную роль, отмечают в пресс-службе, и в спектакль был приглашен пианист Борис Березовский. Роль его друга Трубача, который увлекает зрителя в эту необыкновенную истории жизни, исполнил актер Малого театра Александр Дривень.

Над постановкой также работали художник-постановщик Мария Утробина, художник по свету Андрей Изотов, автор музыкального оформления Роман Мартынов, хореограф Петр Казьмирук, ассистенты режиссера Ася Ефимова и Светлана Мочалова, суфлер Дарья Сидорова.

Следующее представление спектакля «1900-й. Легенда о пианисте» запланировано на 17 июня.

Постановка осуществлена при поддержке компании Yamaha







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