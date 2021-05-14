Марине Давыдовой вручат Орден Искусств и литературы

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Сегодня, 14 мая, состоится церемония, на которой французский Орден Искусств и литературы будет вручен российскому театроведу и театральному критику, главному редактору журнала «Театр» и арт-директору фестиваля «NET — Новый Европейский Театр» Марине Давыдовой.
Как сообщает журнал «Театр», Марина Давыдова станет кавалером ордена. Соответствующее решение было принято министром культуры Франции Франком Ристером осенью 2019 года, орден вручается с формулировкой «за вклад в укрепление сотрудничества» между Россией и Францией».
Орден Искусств и литературы присуждает Министерство культуры Франции. Им награждаются «лица, отличившиеся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире».
Среди награжденных орденом «За заслуги в искусстве и литературе» в последние годы Кирилл Серебренников, Лев Додин, Анатолий Смелянский. В разное время орден также получали Юрий Любимов, Петр Фоменко, Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович и другие.
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