Марине Давыдовой вручат Орден Искусств и литературы

© Центр Вознесенского

Сегодня, 14 мая, состоится церемония, на которой французский Орден Искусств и литературы будет вручен российскому театроведу и театральному критику, главному редактору журнала «Театр» и арт-директору фестиваля «NET — Новый Европейский Театр» Марине Давыдовой.

Как сообщает журнал «Театр», Марина Давыдова станет кавалером ордена. Соответствующее решение было принято министром культуры Франции Франком Ристером осенью 2019 года, орден вручается с формулировкой «за вклад в укрепление сотрудничества» между Россией и Францией».

Орден Искусств и литературы присуждает Министерство культуры Франции. Им награждаются «лица, отличившиеся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире».

Среди награжденных орденом «За заслуги в искусстве и литературе» в последние годы Кирилл Серебренников, Лев Додин, Анатолий Смелянский. В разное время орден также получали Юрий Любимов, Петр Фоменко, Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович и другие.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.