Лаборатория «КоOPERAция-2021» пройдет в «Новой опере»

Доблесть действия, страх и сверхдостижение
Дарья Панайотти о российских кураторах-исследователях на международной сцене14 мая 20211612
17 мая в московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова открывается лаборатория «КоOPERAция-2021», посвященная музыкальному театру для детей и подростков.
Молодые композиторы будут работать с детьми-драматургами над оперными сочинениями для детской аудитории, журналисты и театральные блогеровы проведут серию мастер-классов для участники параллельной программы «Школа театрального блогинга».
Первый этап работы лаборатории завергшится 1 июня открытым подведением итогов первого образовательного периода лаборатории и пресс-конференцией на территории театра. Восемь творческих групп, сложившихся за неделю в рамках лаборатории, представят идеи будущих опер. Участники направления блогинга анонсируют концепции будущего интернет-шоу о музыкальном театре.
В октябре результат работы композиторов и детей-драматургов — 8 камерных опер — будут представлены на сцене театра «Новая опера». Итогом направления блогинга станет интернет-шоу о современном музыкальном театре для детей, где в роли ведущих выступят самые креативные и яркие участники образовательной программы.
Концепция этого сезона — направление «Art & Science» (область современного искусcтва на стыке художественного и научного, творческого и технологического). Поэтому участники лаборатории не только погрузятся в мир музыкального театра, но и познакомятся с профессиями будущего в Сколковском институте науки и технологий.
Вместе с командой креативных звуковых технологий PLAYTRONICA подростки смогут самостоятельно провести эксперименты по поиску нового звучания. Результаты и открытия будут положены в основу спектакля, темой которого станут предметы из школьной программы.
Подробнее о лаборатории «КоOPERAция-2021» можно узнать на ее официальной странице.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Союза композиторов в России
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14 мая 2021
17:43Борис Березовский сыграет главную роль в спектакле Малого театра
16:44Сахаровский центр объявил программу к столетию Андрея Сахарова
16:26Марине Давыдовой вручат Орден Искусств и литературы
15:59Присуждена Платоновская премия — 2021
15:01Лаборатория «КоOPERAция-2021» пройдет в «Новой опере»
13:25Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» едет в Екатеринбург
12:46«Зима священная 1949 года» Леонида Десятникова откроет Дягилевский фестиваль
12:14Столетие Дюрренматта отметят российско-швейцарской выставкой в Музее Серебряного века
11:23Рикардо Вильялобос, Крэйг Ричардс, «СБПЧ» и МАСМ выступят на Present Perfect FestivalВсе новости
Дарья Панайотти о российских кураторах-исследователях на международной сцене14 мая 20211612
«Паркет»: пляска смерти в новом фильме Александра Миндадзе14 мая 20211678
Юрий Сапрыкин о программе «Достоевский и театр»14 мая 20211306
Эпизоды выставки «Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма14 мая 20211186
Преподаватель мехмата МГУ, университетский активист Михаил Лобанов — в разговоре с Кириллом Медведевым об академических свободах и борьбе за них вчера и сегодня14 мая 20211624
Архив «Сине Фантома», выпуск третий14 мая 20211359
Вадим Демидов, лидер «самой великой из неизвестных русских рок-групп», — о том, как 35 лет играть рок в Нижнем Новгороде, и о том, почему наша музыка до сих пор отстает13 мая 20212676
Из разговоров Яна Т. Гросса с Александрой Павлицкой13 мая 20212524
Пространственные переживания на выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии»13 мая 20211982
Разговор с новым главным дирижером Пермской оперы Артемом Абашевым12 мая 20212437
«Все остановилось, кроме уходящей молодости и сопутствующих ей вещей»: новый альбом московской «ретрогруппы для своих»12 мая 20213501
Из дневников и черновиков Олега Юрьева12 мая 20212348