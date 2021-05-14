Лаборатория «КоOPERAция-2021» пройдет в «Новой опере»

© Лаборатория «КоOPERAция»

17 мая в московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова открывается лаборатория «КоOPERAция-2021», посвященная музыкальному театру для детей и подростков.

Молодые композиторы будут работать с детьми-драматургами над оперными сочинениями для детской аудитории, журналисты и театральные блогеровы проведут серию мастер-классов для участники параллельной программы «Школа театрального блогинга».

Первый этап работы лаборатории завергшится 1 июня открытым подведением итогов первого образовательного периода лаборатории и пресс-конференцией на территории театра. Восемь творческих групп, сложившихся за неделю в рамках лаборатории, представят идеи будущих опер. Участники направления блогинга анонсируют концепции будущего интернет-шоу о музыкальном театре.

В октябре результат работы композиторов и детей-драматургов — 8 камерных опер — будут представлены на сцене театра «Новая опера». Итогом направления блогинга станет интернет-шоу о современном музыкальном театре для детей, где в роли ведущих выступят самые креативные и яркие участники образовательной программы.

Концепция этого сезона — направление «Art & Science» (область современного искусcтва на стыке художественного и научного, творческого и технологического). Поэтому участники лаборатории не только погрузятся в мир музыкального театра, но и познакомятся с профессиями будущего в Сколковском институте науки и технологий.

Вместе с командой креативных звуковых технологий PLAYTRONICA подростки смогут самостоятельно провести эксперименты по поиску нового звучания. Результаты и открытия будут положены в основу спектакля, темой которого станут предметы из школьной программы.

Подробнее о лаборатории «КоOPERAция-2021» можно узнать на ее официальной странице.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Союза композиторов в России







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