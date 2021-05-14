Столетие Дюрренматта отметят российско-швейцарской выставкой в Музее Серебряного века

Фридрих Дюрренматт. Мамонт в окружении охранников. Без даты. Бумага, перо (граттаж)

Из частной коллекции © CDN / Schweizerische Eidgenossenschaft

18 мая в Музее Серебряного века в Москве, отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, откроется выставка «Формы искусства. Андрей Белый и Фридрих Дюрренматт — литературно-художественный синтез». Выставку, приуроченную к столетию Фридриха Дюрренматта, музей организует совместно с Посольством Швейцарии в РФ, РГГУ и Центром Фридриха Дюрренматта в Невшателе.

Как сообщает сайт Гослитмузея, серия рисунков и графических работ Андрея Белого и Фридриха Дюрренматта раскроет писателей с малоизвестной публике стороны и позволит проследить связь между визуальным искусством и текстом.

Швейцарский писатель Фридрих Дюрренматт (1921–1990) принадлежит к числу авторов, чье творчество определило пути развития мировой литературы второй половины ХХ века. Из-под его пера вышли всемирно известные драмы «Ромул Великий» (1949), «Визит старой дамы» (1956), «Физики» (1962), романы, детективная трилогия «Судья и его палач» (1950), «Подозрение» (1951) и «Обещание» (1959), многочисленные новеллы, эссе, автобиографические произведения – более четырнадцати томов прозы, не считая произведений для театра и радиопьес.

Менее известна другая сторона творческого гения Дюрренматта — его замечательный талант рисовальщика. С 2000 года в швейцарском городе Невшателе, где писатель прожил почти сорок лет, работает Центр Дюрренматта. Здесь не только хранится архив Дюрренматта, но и представлены его живописные и графические работы.

На выставке «Формы искусства. Андрей Белый и Фридрих Дюрренматт — литературно-художественный синтез» в Музее Серебряного века будут представлены экспонаты из собрания Гослитмузея, а также копии рисунков, предоставленные Центром Дюрренматта в Невшателе.

Выставка продлится до 30 июня. В сопроводительной программе запланированы круглый стол «Актуальность Дюрренматта сегодня» (18 мая), показы и обсуждения документальных фильмов о Дюрренматте и экранизаций произведений писателя, кураторские экскурсии и лекции.







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