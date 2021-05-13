«Органные вечера в Кусково» представят 26 концертных программ

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29 мая во дворце музея-усадьбы «Кусково» в Москве начнется 11-й фестиваль «Органные вечера в Кусково». В его афише 26 концертных программ европейской музыкальной классики, этнической и средневековой музыки, джазовых аранжировок и произведений современных композиторов.
Как сообщают организаторы фестиваля, среди его участников Александр Князев, Елена Привалова, Евгения Лисицына, Алексей Шевченко, Лада Лабзина, Анна Ветлугина и другие известные органисты, альтист Сергей Полтавский, певица Алиса Тен, солистка Литовского и Латвийского оперных театров Анастасия Лебедянцева и солистка Большого театра Екатерина Щербаченко.
Откроет фестиваль 29 мая концерт барочной капеллы «Золотой век» — ведущего российского коллектива, исполняющего музыку XVI–XVIII веков на исторических инструментах (барочных скрипке, альте, виолончели, клавесине) так, как она звучала во времена ее создания. Основу программы составят произведения Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. В Концерте соль минор для органа струнных и бассо континуо Генделя будет солировать Мария Успенская, арии из опер Генделя «Юлий Цезарь» и «Роделинда» исполнит сопрано Любовь Шаромова.
Также на концерте прозвучат Соната до мажор для клавесина Дмитрия Бортнянского, русского композитора рубежа XVIII–XIX веков, получившего образование в Италии, и Пассакалия «Mein Freund ist Mein» из кантаты «Meine Freund du bist Schön» Иоганна Кристофа Баха, немецкого композитора второй половины XVIII века, двоюродного дяди Иоганна Себастьяна Баха.
Фестиваль «Органные вечера в Кусково» продлится до 18 сентября. Его завершит концерт к 90-летию Микаэла Таривердиева — композитора, в чьем творчестве органная музыка занимала особое место.
Полностью программа фестиваля опубликована на его сайте.
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