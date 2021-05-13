«Эшколот» организует в клубе «Дом» концерт, посвященный Малеру

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24 мая в московском клубе «Дом» культурно-просветительский проект «Эшколот» совместно с издательством Jaromír Hladík Press проведет концерт-презентацию русского перевода книги немецкого писателя Ханса Волльшлегера «Другой материал: фрагменты о Густаве Малере».

Начало в 18:00, программа и билеты — здесь.

Книгу представят поэт и издатель Игорь Булатовский и переводчик Татьяна Баскакова. Композитор Борис Филановский прочитает мини-лекцию «Малер и музыка XXI века», а Contemporary Music Company (Москва) исполнит концертную программу «Малер: фрагменты и интерпретации», в которую вошли сочинения Густава Малера, Альфреда Шнитке и Алексея Наджарова.

1 июня концерт-презентация «Фрагменты о Густаве Малере» также пройдет в Петербурге на Новой сцене Александринского театра.

Также в майской программе «Эшколота» четыре бесплатных концерта, которые проводятся совместно с Государственным институтом искусствознания в рамках «Недели еврейского искусства в ГИИ».

На концерте 17 мая в исполнении пианиста Михаила Дубова прозвучит сочинение Мортона Фелдмана «Triadic Memories» (1981). Концерт предварит лекция музыковеда Татьяны Цареградской.

18 мая состоится концерт старинной музыки «Super flumina Babylonis». Перед концертом искусствовед Илья Родов прочитает лекцию «Псалом "На реках вавилонских" в традиционном еврейском искусстве».

19 мая лекцию музыковеда Гюльтекин Шамилли «Мелодии Исхака. От Кордовы до Бухары» о еврейском музыкальном наследии на территории Передней и Центральной Азии дополнит концерт традиционной музыки восточных еврейских общин, которую исполнят на ладино, иврите и иудео-персидском Анна Гофман, Геннадий Лаврентьев и Кирилл Ошеров.

На 20 мая запланированы лекция искусствоведа Владислава Иванова «Габима и ГОСЕТ: 1920-е годы» и концерт Еврейского оркестра имени Чехова и Алины Ивах.

Концерты проводятся при поддержке фонда Генезис







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