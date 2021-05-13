В усадьбе под Калугой откроется выставка Екатерины Рожковой

© Предоставлено пресс-службой галереи «Роза Азора»

С 22 мая по 15 сентября в доме Щепочкина на территории музейного комплекса усадьбы Гончаровых «Полотняный Завод» неподалеку от Калуги будет проходить выставка художницы Екатерины Рожковой «Белая школа».

Главный усадебный дом в Полотняном Заводе, построенный во второй половине XVIII века, долгое время находился в тени своего соседа — богатой и знаменитой усадьбы Гончаровых, которой не суждено было уцелеть в Великую Отечественную войну, сообщают организаторы выставки.

Дом Щепочкина выжил. Немцы превратили его первый этаж в конюшню, а отступая, заложили там бомбу. Но местные жители узнали об этом и спасли дом. Может быть, его спасла коллективная память, что с начала XX века здесь была школа. И после войны сюда снова вернулись дети – стены выкрасили масляной краской, роскошные залы разбили на классы. Школу закрыли только в 2007 году как будто на реставрацию, но даже местные в это не верят — величественное здание ветшает, исчезает прямо на глазах.

Проект Екатерины Рожковой «Белая школа» — о детстве. Том, из которого все мы родом, Где где бы мы не родились. Оммаж детям этой школы, этой земли, этой планеты. Портреты Детства. Детей реальных, детей кажущихся. Местных школьников. Просто школьников. Известных художнику и неизвестных художнику. Портреты детей в настоящем времени и тех, которые давно стали бабушками и дедушками, почти метерликовскими воспоминаниями.

Как всякий оммаж чему-то уже прожитому «Белая школа» — это прежде всего ретроспектива ушедшего детства, будто покрытого белым покровом времени. Дети, написанные художником, прислонеенными или выходящими из комнат Белой школы, избавлены от травли, обид, насмешек и будущих своих судеб. Они присутствуют, тут, как идеальные представители детства, тени прошлого, которое есть у каждого из нас.

Выставка проводится в рамках фестиваля «Циолковский фест» при поддержке Министерства культуры Калужской области, Инновационного культурного центра города Калуги, Музея-усадьбы Гончаровых на Полотняном Заводе и галереи «Роза Азора»







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