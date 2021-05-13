В Музее Москвы пройдут «Дни авангарда»

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14 мая в Музее Москвы начнется общегородской фестиваль «Дни авангарда 2021. НЭП», который организуют объединение «Выставочные залы Москвы», галерея «На Шаболовке» и Центр авангарда. Фестиваль откроет выступление шумового оркестра под руководством Петра Айду.
Как сообщает сайт Музея Москвы, аутентичный репертуар 1920-х годов музыканты исполнят на воссозданных по образцам того времени инструментах.
«В этом году "Дни авангарда" посвящены столетию со дня перехода советского государства на Новую экономическую политику, — отмечают организаторы фестиваля. — Эта стратегия не только привела к изменениям в экономике, но и повлияла на культурную жизнь Москвы: это было время возрождения легких жанров в музыке и театре, а также время роста авангардного искусства и расцвета художественных и литературных объединений».
Программу первого дня фестиваля продолжит коллективный перформанс студентов ГИТИСа, театральных художников и кураторов фестиваля, Марины Красновой и Александры Селивановой, посвященный творческому объединению поэта Владимира Маяковского и художника Александра Родченко. Вечер завершится кинопоказом фильма Якова Протазанова «Аэлита» (1924) в сопровождении фортепиано и терменвокса.
В течение всего вечера будет работать авангардный маркет и проходить детские мастер-классы.
«Дни авангарда» продлятся до 20 мая, организаторы готовят лекции, экскурсии по Москве и кинопоказы. Расписание и ссылки на регистрацию доступны на сайте фестиваля.
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