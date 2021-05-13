Деятели театра Беларуси обратились к мировому культурному сообществу

Сотрудники Национального академического театра имени Янки Купалы с заявлениями об увольнениями. Минск, 18 августа 2020 года © Tut.by

Представители белорусского театра, лишившиеся возможности заниматься профессиональной деятельностью из-за своих выступлений против беззакония и насилия со стороны властей, выступили с обращением, в котором попросили помощи у коллег из других стран.

Об этом сообщает журнал «Театр». Тезисы обращения опубликовал на своем сайте британский театральный критик Доминик Кавендиш.

В обращении, в частности, говорится, что театральные деятели Беларуси, публично выразившие поддержку демократическим преобразованиям в стране, столкнулись с фактическим запретом на профессию. По данным белорусского ПЕН-центра, к началу февраля 2021 года не менее 103 из них были уволены или уволились в знак протеста, был зафиксирован 31 случай необоснованных задержаний. Многие были вынуждены уехать из Беларуси, опасаясь за свою свободу.

Авторы документа — представители независимых и государственных театры Беларуси, в равной степени затронутых политическими репрессиями — заявляют, что парализована деятельность всего спектра театральных профессий — от критиков, менеджеров и рабочих сцены до актеров и режиссеров. Они просят о помощи зарубежные учреждения культуры, профессиональные ассоциации и фонды.

Группа профессионалов театральной сферы предложила несколько форм такой помощи. Среди них организация творческих резиденций и стажировок в зарубежных театрах, проведение международных конференций, посвященных ситуации, которая сложилась в театре Беларуси, а также образовательных программ с участием экспертов из Беларуcи и других стран, реализация грантовых проектов для оплаты помещений и работы артистов, поиск безопасных форматов для театральных проектов.

«Мы устали от абсурда, давления и постоянной опасности, — говорится в обращении. — <...> Мы хотим продолжить работать и не можем позволить властям разрушить то, что не ими, а часто и вопреки им было создано».







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