Мультфильм об Александре Чижевском представят в Федоровской библиотеке

Кадр из мультфильма «Чижевский. Путь к Солнцу» © Предоставлено Библиотекой №180 имени Н.Ф. Федорова

15 мая Библиотека №180 имени Николая Федорова в Москве примет участие во всероссийской акции «Ночь в музее». В программе презентация мультфильма об Александре Чижевском и обсуждение документального фильма об Александре Чаянове.

Как сообщают организаторы, в 18:00 начнется презентация мультфильма «Чижевский. Путь к Солнцу» о судьбе и творчестве выдающегося ученого-энциклопедиста и философа-космиста, художника и поэта Александра Чижевского (1897–1964).

Историю «Леонардо да Винчи XX века», основателя гелиобиологии, исследовавшего влияние Солнца на жизнь Земли и дружившего с Константином Циолковским, впервые рассказаную языком анимации, представят создатели мультфильма — режиссер Мария Мельникова, художники-мультипликаторы Римма Дели и Анна Гущина и автор сценария, философ Екатерина Звонова.

В 19:00 в Федоровской библиотеке состоится просмотр и обсуждение новой картины документалиста Дмитрия Завигельского «В поисках сельских утопий» (2020). Этот фильм — попытка рассказать о наследии и воображении блестящего русского социального философа 1920-х — 1930-х годов Александра Чаянова, а также других отечественных крестьяноведов (в том числе Николая Федорова), опираясь на истории современных российских энтузиастов сельского развития.

В обсуждении фильма примут участие его режиссер Дмитрий Завигельский и сценарист, а одновременно главный герой — крестьяновед, экономист, ключевой публикатор наследия Александра Чаянова — Александр Никулин.

Кроме того, во время «Ночи в музее» будут проводиться экскурсии по выставке современных художников-космистов «Из библиотеки в космос». Среди участников выставки Вячеслав и Анна Колейчук, Леонид Тишков, Линор Линза, Владимир Гурьев, Вячеслав Черников, Глеб Соболев, Марина Соколова, студенты 1-го курса МАРХИ.







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