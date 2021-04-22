Выставка современных художников-космистов откроется в Федоровской библиотеке

Глеб Соболев. Стапель. Замыслы. 2020 © Предоставлено Библиотекой №180 имени Николая Федорова

24 апреля Библиотека №180 имени Николая Федорова в Москве представит специальную программу к 60-летию первого полета человека в космос. Ее главным событием станет открытие выставки современных художников-космистов «Из библиотеки в космос».

Как сообщают организаторы, в экспозицию войдут самонапряженные конструкции, а также фото- и видео документации изобретений Вячеслава Колейчука (1941–2018). Леонид Тишков передал для экспозиции свой фотопроект «Личная Луна», а также инсталляцию и несколько графических циклов на тему памяти как той силы, на которой только и можно отправиться в дальний космос.

На выставке также будут представлены работы художников из города Боровска Владимир Гурьев (1946–1993), Вячеслав Черников и Владимир Кобзарь. Боровск, неофициальная столица русского космизма, превращается в их авторских фантазиях в «ноосферный заповедник».

Среди других участников концепт-художница Линор Линза (Петербург) и архитекторы и художники, авторы международного выставочного проекта «Космос — обратная перспектива» Глеб Соболев и Марина Соколова. Выставка продлится до конца июня.

Открытие выставки «Из библиотеки в космос» состоится в 19:30. Кроме того, в программе еще два параллельных события:

в 17:00 встреча с радиоинженером Кирой Белостоцкой, участницей первых советских космических запусков, автором романа-мемуара «Как же мне повезло! Моя жизнь в ОКБ: люди, события» (2020);

в 17:30 — концерт-сторителлинг для детей и взрослых «Космическая сказка», который проведут сказочник, продолжатель традиции «петербургского текста» Вадим Хохряков и композитор и перкуссионист Петр Юдкин.





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