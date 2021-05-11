В Перми состоится российская премьера «33 вариаций» Ганса Цендера

Артем Абашев и Камерный оркестр Пермской оперы © Андрей Чунтомов

16 мая на сцене Органного зала Пермской филармонии Камерный оркестр Пермской оперы под управлением Артема Абашева впервые в России исполнит «33 вариации на 33 вариации» немецкого композитора Ганса Цендера (1936-2019).

Начало в 19:00, билеты продаются на сайте Пермского театра оперы и балета.

Как сообщает пресс-служба Пермской оперы, «Тридцать три вариации на тридцать три вариации по Вариациям на вальс Диабелли Бетховена» были написаны в 2011 году по просьбе немецкого ансамбля современной музыки Ensemble Modern.

По словам Ганса Цендера, прославившегося изобретенным им жанром «сочиненная интерпретация» и «пересочинившим» произведения Дебюсси, Шуберта и Шумана, он много лет не решался подступиться к бетховенским «Вариациям» из-за священного преклонения перед оригиналом.

Людвиг ван Бетховен создал «Вариации» как часть коммерческой идеи венского издателя и композитора Антона Диабелли, который в 1819 году предложил известным музыкантам написать на определенную тему вариации для фортепиано — по одной от каждого. В число тех, кто создал собственные «Вариации на вальс Диабелли», вошли 50 самых известных композиторов того времени, в том числе Ференц Лист, которому на тот момент было всего семь лет, и Франц Шуберт. В отличие от своих коллег Бетховен написал не одну, а 33 вариации.

«Сочиненная интерпретация» Цендера деконструирует и заново воссоздает произведения Бетховена и Диабелли.

«Цендер разбирает произведение Бетховена на части и создает собственную конструкцию, новое пространство, новое произведение искусства. Можно сравнить это с тем, что скульптура мастера эпохи классицизма предстает теперь перед зрителем как современный урбанистический объект, — говорит главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев. — В этой партитуре заложены виртуозные партии. И я рад, что сейчас в театре есть такая команда музыкантов, которая обладает достаточным мастерством, чтобы сыграть это произведение на мировом уровне».







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