NBC не будет транслировать вручение «Золотых глобусов»

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Американская телекомпания NBC, которая обычно показывает вручение премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», отказалась вести трансляцию с церемонии 2022 года по той причине, что жюри премии не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое NBC распространила 10 мая.
«Мы продолжаем верить, что Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (именно ее члены занимаются определением обладателей премии) серьезно настроена в отношении масштабных реформ. Однако перемены такого рода требуют времени и усилий, и мы считаем, что ассоциации требуется время, чтобы все сделать правильно, — говорится в заявлении. — Если организация осуществит свои намерения, мы надеемся, что можем транслировать церемонию в 2023 году».
Кто будет транслировать вручение премий в 2022 году, пока неизвестно.
В феврале газета Los Angeles Times писала, что в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, нет ни одного темнокожего. Как сообщает Variety, за последние несколько недель о намерении бойкотировть мероприятия, связанные с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, сообщили компании Netflix, Amazon Studios и WarnerMedia (студии Warner Bros. Pictures Group и Warner Bros. Television, телеканалы ТNT, TBS и HBO и стриминговый сервис HBO Max). Актер Том Круз в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри вернул ассоциации «Золотые глобусы», полученные им в 1990, 1997 и 2000 годах, передает CNN.
В свою очередь, Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила о предстоящих ремормах. Согласно плану, опубликованному на сайте ассоциации, к августу в ее состав войдут не менее 20 новых членов, а в течение следующих полутора лет число членов будет увеличено на 50%. Также предполагается разработать новый этический кодекс и нанять консультанта по вопросам разнообразия, равенства и инклюзии.
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