Выставка Эмиля Капелюша пройдет в Петербурге

© Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

С 13 мая по 27 сентября Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства в рамках цикла «Театр художника» представит в Полярном флигеле Шереметевского дворца — Музея музыки персональную выставку петербургского театрального художника, живописца, графика, скульптора, дизайнера выставок Эмиля Капелюша.

На выставке, приуроченной к 45-летию творческой деятельности художника, будут представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям «PRO Турандот», «Буря», «Король Убю», «Орнитология» и другим, а также графические серии по мотивам театральных постановок, самостоятельные живописные работы, деревянная и керамическая скульптура, инсталляционные объекты.

Как отмечают организаторы выставки, экспозиция «Эмиль Капелюш. Театр художника... и не только театр» объединит произведения мастера в целостный текст, в своего рода застывший спектакль, повествующий о вневременном мире художника. Большинство работ будут впервые показаны широкой публике.

Эмиль Капелюш окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (1976), в качестве художника-постановщика создал более трехсот спектаклей в Петербурге, Москве и других городах России, странах Европы, США, Китае, Южной Корее. Участвовал в международных театральных, выставочных проектах, в Авиньонском, Берлинском, Манчестерском и других фестивалях.

Спектакли в оформлении Эмиля Капелюша идут практически во всех театрах Петербурга. Художник трижды становился лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», петербургской театральной премии «Золотой софит» и многих других российских и международных премий. Персональные выставки Эмиля Капелюша проходили в России, странах Европы и США, его работы находятся в Государственном Русском музее, Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургской театральной библиотеке, Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства и других собраниях.







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