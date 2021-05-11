Фестиваль reMusik.org объявил программу

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С 21 мая по 2 июня пройдет VIII Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки reMusik.org. Он представит развернутую панораму современной академической, электроакустической, экспериментальной и импровизационной музыки, премьеры сочинений современных композиторов, а также большой образовательный блок с участием 60 молодых авторов.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, его основными площадками станут Концертный зал Мариинского театра, Большой зал Петербургской филармонии, Новая сцена Александринского театра, Петербургская консерватория, Дом радио, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и Шереметевский дворец — Музей музыки.
Важнейшими событиями фестиваля reMusik.org в этом году станут открытие и закрытие: 21 мая в Концертном зале Мариинского театра выступит струнный квартет Quatuor Diotima (Франция), 2 июня фестивальную программу завершит концерт ensemble recherche (Германия) в Большом зале Петербургской филармонии 2 июня.
Всего организаторы фестиваля готовят около 70 различных событий, в том числе 19 концертов ведущих коллективов и солистов из разных стран, таких как Konus Quartett (Швейцария) и Клаус Ланг (Австрия), Ensemble C Barré (Франция), Schallfeld Ensemble (Австрия), Кристиан Коби (Швейцария), Ensemble SEV (Израиль), «Студия новой музыки», Московский ансамбль современной музыки, , ансамбль «Галерея актуальной музыки», Санкт-Петербургский оркестр импровизации и Vacuum Quartet.
На фестивале состоятся мировые премьеры сочинений российских композиторов Владимира Тарнопольского, Александра Радвиловича, Владимира Раннева, Бориса Филановского, Олега Гудачева, Светланы Лавровой, Алексея Сысоева, Ольги Раевой, Артура Зобнина, Владимира Горлинского, Анатолия Королева и многих других авторов. Всего в программе 88 премьерных исполнения сочинений современных композиторов из 36 стран мира.
В образовательный блок фестиваля reMusik.org помимо традиционных лекций, воркшопов, ридинг-групп, дискуссий и научной программы фестиваль включены «III Композиторские курсы» (куратор — композитор Александр Хубеев), занятия пройдут онлайн с 21 мая по 3 июня.
«Композиторские курсы» — творческая лаборатория для молодых авторов со всего мира, отобранных жюри. Участникам курсов предоставляется возможность поработать с известными приглашенными исполнителями и композиторами с мировым именем. Лекции и индивидуальные занятия со студентами проведут Оскар Бьянки (Швейцария), Дмитрий Курляндский (Россия), Сергей Невский (Россия), Александр Радвилович (Россия), Сара Немцов (Германия), Рафаэль Сендо (Франция) и Стефан Принс (Бельгия). Сочинения участников «Композиторских курсов» исполнят на фестивале приглашенные коллективы.
Фестиваль проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, Французского института, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Австрийского культурного форума, Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге, Гёте-Института, Генерального консульства Королевства Бельгия в Санкт-Петербурге, Польского института в Санкт-Петербурге
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