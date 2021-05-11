Дмитрий Черняков и Михаил Емельянычев стали лауреатами International Opera Awards

Подводная мелодия
90-е, которые мы потеряли: Александр Чанцев читает книгу Максима Семеляка о Егоре Летове11 мая 20211071
10 мая были объявлены лауреаты премии International Opera Awards 2021. Среди них режиссер Дмитрий Черняков, дирижеры Кирилл Петренко и Максим Емельянычев и сопрано Василиса Бержанская.
Объявление лауреатов проходило в онлайн-формате, их список опубликован в твиттере International Opera Awards.
«Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова в брюссельском театре Ла Монне принесла Дмитрию Чернякову победу в номинации «Постановка года».
Максим Емельянычев и его оркестр Il Pomo d’Oro награждены в номинации «Сольный альбом» за работу над диском польского контратенора Якуба Орлинского «Facce d’amore» с записями оперных арий Генделя, Кавалли и Боретти.
Музыкальный руководитель Баварской государственной оперы Кирилл Петренко впервые в истории International Opera Awards стал двукратным лауреатом в номинции «Дирижер года».
В номинации «Лучший молодой певец» жюри решило присудить сразу две премии. Их получили сопрано Василса Бержанская (Россия) и тенор Шабьер Андуага (Испания).
Лучшей оперной труппой признан Королевский театр (Мадрид), лучшим режиссером — Роберт Карсен (Канада), лучшими певцами — Лизе Давидсен (Норвегия) и Хавьер Камарена (Мексика), лучшим оркестром — Баварский государственный оркестр (Мюнхен), лучшим хором — хор Метрополитен-оперы (Нью-Йорк).
Почетная награда за вклад в музыкальную культуру присуждена нидерландскому дирижеру Бернарду Хайтинку.
Премия International Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Эллисоном, который возглавляет жюри премии.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:26«Симпосий» продолжает лекционную программу
17:17В Перми состоится российская премьера «33 вариаций» Ганса Цендера
16:49«Винзавод» и «Артмоссфера» запускают направление Urban Art
15:18«Книгу звуков» Ханса Отте впервые исполнят в КЦ ЗИЛ
15:04NBC не будет транслировать вручение «Золотых глобусов»
13:47Выставка Эмиля Капелюша пройдет в Петербурге
12:53Фестиваль reMusik.org объявил программу
12:01Дмитрий Черняков и Михаил Емельянычев стали лауреатами International Opera Awards
7 мая 2021Все новости
90-е, которые мы потеряли: Александр Чанцев читает книгу Максима Семеляка о Егоре Летове11 мая 20211071
Алена Баева о Концерте Бартока, Казани, Люксембурге и пандемии11 мая 2021799
Что может рассказать русским цыганам детская книга о шведских цыганах11 мая 2021837
Художники заявили, что их лишают пространства после первомайской акции11 мая 2021675
Михаил Мейлах — памяти Марины Рачко и Юрия Желтова11 мая 2021760
Ася Ходырева о постсоветском и современном женском движении30 апреля 20216682
Лекция Эндрю Маклюэна, внука Маршалла Маклюэна, о великом теоретике медиа и о прикладной ценности его идей для нас сегодняшних30 апреля 20218408
Архив «Сине Фантома», выпуск второй30 апреля 20216987
Киноактриса, писательница и голос шведских цыган 1960-х годов30 апреля 20216380
«Таланты и поклонники» Марата Гацалова в «Театре-Театре»30 апреля 20215835
Краткое руководство Анастасии Кайнеанунг30 апреля 20216876
В ожидании тепла: новый летний сингл от авторов вирусного хита «August»30 апреля 20215465