Дмитрий Черняков и Максим Емельянычев стали лауреатами International Opera Awards

10 мая были объявлены лауреаты премии International Opera Awards 2021. Среди них режиссер Дмитрий Черняков, дирижеры Кирилл Петренко и Максим Емельянычев и сопрано Василиса Бержанская.

Объявление лауреатов проходило в онлайн-формате, их список опубликован в твиттере International Opera Awards.

«Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова в брюссельском театре Ла Монне принесла Дмитрию Чернякову победу в номинации «Постановка года».

Максим Емельянычев и его оркестр Il Pomo d’Oro награждены в номинации «Сольный альбом» за работу над диском польского контратенора Якуба Орлинского «Facce d’amore» с записями оперных арий Генделя, Кавалли и Боретти.

Музыкальный руководитель Баварской государственной оперы Кирилл Петренко впервые в истории International Opera Awards стал двукратным лауреатом в номинции «Дирижер года».

В номинации «Лучший молодой певец» жюри решило присудить сразу две премии. Их получили сопрано Василса Бержанская (Россия) и тенор Шабьер Андуага (Испания).

Лучшей оперной труппой признан Королевский театр (Мадрид), лучшим режиссером — Роберт Карсен (Канада), лучшими певцами — Лизе Давидсен (Норвегия) и Хавьер Камарена (Мексика), лучшим оркестром — Баварский государственный оркестр (Мюнхен), лучшим хором — хор Метрополитен-оперы (Нью-Йорк).

Почетная награда за вклад в музыкальную культуру присуждена нидерландскому дирижеру Бернарду Хайтинку.

Премия International Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Эллисоном, который возглавляет жюри премии.







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