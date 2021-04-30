Умер Станислав Крейчи

© Олег Иванов

6 мая умер композитор и радиоинженер, один из пионеров российской электоакустической музыки Станислав Крейчи.

Об этом сообщил директор «Термен-центра» Андрей Смирнов.

Станислав Антонович Крейчи родился в 1936 году в Кутаиси. В 1961 году присоединился к творческой группе создателей первого в мире фотоэлектронного синтезатора АНС, в том же году совместно с композитором Эдуардом Артемьевым записал электронный саундтрек к фильму «В космос».

В 1964–1972 годах работал в Московской экспериментальной студии электронной музыки, где занимался экспериментами с синтезатором АНС. До последних дней Станислав Крейчи был бессменным хранителем этого уникального инструмента, который с 2008 года находится в Российском национальном музее музыки в Москве.

Автор музыки ко многим театральным постановкам, радиоспектаклям, кино- и телефильмам. Среди театральных работ композитора музыка к кукольному спектаклю «Огонь надежды» (1958), созданному по мотивам картин Пабло Пикассо, музыка к слайд-шоу «Рапсодия Роршаха» (1991) по мотивам произведений Пауля Конрада Хeника, создателя световых картин, созданных при использовании солнечного луча.

Музыка Станислава Крейчи выходила на компакт-дисках, начиная с 1993 года исполнялись на музыкальных фестивалях «Московская осень», «Альтернатива» и Synthese (Франция).







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