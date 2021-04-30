«НОМ» и «Громыка» приедут в Выборг на «Хроники мультреализма»

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10 мая арт-группа «Колдовские художники» откроет в Центре современного искусства в Выборге выставку «Хроники мультреализма». В сопроводительной программе выставки мастер-классы, кинопоказы и выступления групп «НОМ» и «Громыка».
Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены картины и объекты из разных арт-проектов под общим названием «Хроники мультреализма».
Участники: Николай Васильев, Николай Копейкин, Вася Ложкин, Павлик Лемтыбож, Андрей Кагадеев, Кирилл Миллер, Михаил Гавричков, Василий Голубев, Михаил Рубцов, Владимир Медведев, Андрей Люблинский, Виктор Пузо, Алексей Хацкевич, Евгений Бутенко, Евгений Родионов, Юляша Срульнег, Алина Копейкина, Елизавета Бенк.
Помимо самих «Колдовских художников» в выставке примет участие женское крыло этого арт-объединения под заимствованным у Ильфа и Петрова названием «Стальное вымя», а также близкие по духу коллеги, объединенные в «Союз свиного рыла».
В рамках выставки запланированы мастер-классы СВИНИИ (Свинститут Науки и Искусства им. Рыльцева) и видеопоказ художественных фильмов и клипов «НОМФИЛЬМ».
Кроме того, 10 мая в Центре современного искусства выступит группа «НОМ», а 15 мая — группа «Громыка». Начало обоих концертов в 19:00, билеты уже поступили в продажу.
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