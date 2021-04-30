Музыканты из России и США отметят трехлетие лейбла Rainy Days на Новой сцене Александринки

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8 мая на Новой сцене Александринского театра в Петербурге пройдет фортепианный фестиваль, организованный петербургским джазовым лейблом Rainy Days Records. К трехлетию лейбла три студийные записи представят три коллектива, где лидеры – пианисты: квартет Евгения Пономарева (Россия), трио Арсения Рыкова (Россия) и квартет Бенито Гонсалеса (США).
Расписание фестиваля опубликовано на сайте Новой сцены.
Пианист Евгений Пономарев, саксофонист Андрей Половко, контрабасист Григорий Воскобойник и
барабанщик Петр Михеев выступают вместе с 2011 года. В феврале 2019 года квартет Евгения Пономарёва выпустил дебютный альбом «N.N.SONG», который был отлично принят джазовыми меломанами и музыкальными критиками.
На Новой сцене Александринки квартет впервые сыграет музыку с нового альбома «Clockwise», который выходит 30 апреля на лейбле Rainy Days.
2 апреля на Rainy Days вышел дебютный авторский альбом «Forgotten Melody», который записал со
своим трио 25-летний пианист Арсений Рыков. В состав трио также входят контрабасист Николай Ольшанский и
барабанщик Виталий Эпов. Запись альбома — приз от лейбла, который участники трио Арсения Рыкова получили как лауреаты Гран-при конкурса молодых исполнителей фестиваля «Усадьба Jazz» в Сочи в сентябре 2019 года.
В квартете двукратного номинанта на премию «Грэмми», американского джазового пианиста и композитора из Венесуэлы Бенито Гонсалеса играют барабанщик Саша Машин, контрабасист Макар Новиков и саксофонист Дмитрий Мосьпан.
14 мая выходит пятый студийный альбом Бенито Гонсалеса. В записи пластинки в нью-йоркской студии Big Orange Sheep участвовали звезды мировой джазовой сцены контрабасист Кристиан Макбрайд, барабанщик Джефф «Тейн» Уоттс, трубач Николас Пейтон, барабанщик Саша Машин, а также трубач Джош Эванс и саксофонист Макар Кашицын. Альбом под
названием «Sing To The World» также выпускает Rainy Days.
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