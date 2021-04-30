Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка пройдет во Владивостоке

Писатель Ойген Руге представит на фестивале свой роман «Метрополь» (2019) © Tobias Bohm

С 15 мая по 6 июня в рамках Года Германии 2020/2021 пройдет Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка во Владивостоке. В фестивальной афише выставки, семинары, артист-токи, сценические чтения, мастер-классы, перформансы и музыка и кинопоказы.

Более 80 событий фестиваля пройдут в специально построенном временном павильоне в центре города на открытой площадке Морского Вокзала, а также в партнерских локациях во Владивостоке. Часть мероприятий будет доступна в онлайн-формате.

В павильоне на открытой площадке Морского вокзала, спроектированом берлинским архитектурным бюро Raumlabor и командой молодых художников и архитекторов из Владивостока «ПУСК», станет основной площадкой фестиваля. В дневное время здесь будут проходить мастер-классы по изучению немецкого языка и пробные уроки для школьников и студентов, семинары для учителей и преподавателей немецкого как иностранного, а по вечерам — культурные события в онлайн- и офлайн-форматах, организованные совместно с представителями местного арт-сообщества, театральных, литературных и музыкальных кругов при участии деятелей культуры и искусства из Германии. Вход на все события свободный.

Приморский краевой театр молодежи совместно с фестивалем «Метадрама» проведет сценические чтения по пьесам современных немецких драматургов из сборника Гёте-Института «ШАГ-5»: Терезия Вальзер «Затишье перед бурей», Роланд Шиммельпфенниг «Великий пожар» и Фолькер Шмидт «Джихад».

Недавно изданный на русском языке роман Ойгена Руге «Метрополь» представит сам автор: он прочитает онлайн избранные отрывки и побеседует с публикой. В партнерстве с Музеем истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева будут организованы лекции и экскурсии по городу «Немецкий Владивосток».

Программа кинопоказов познакомит публику с известными фильмами из Германии последних лет – участниками и призерами различных фестивалей. Владивостокские диджеи и электронные музыканты подготовят аудиовизуальную программу и клубные выступления под открытым небом. Кроме того, запланированы перформансы и онлайн-встречи с художниками и кураторами выставок, которые откроются на внешних площадках фестиваля по всему городу.

«В 2019–2020 годах Гёте-Институт в Новосибирске в партнерстве с Владивостокской школой современного искусства (ВШСИ) поддержал серию кураторских школ с привлечением референтов из Германии, — рассказывает главный координатор Фестиваля немецкой культуры и немецкого языка Яна Гапоненко. — С помощью этих творческих лабораторий было положено начало расширению и укреплению связей между художниками и кураторами не только из городов Дальнего Востока и Сибири, но и Урала и Центральной Азии. В итоге четыре выпускника кураторских школ из Омска, Кемерова и Владивостока получили возможность осуществить свои проекты в рамках нашего фестиваля».

Одна из таких выставок — «О чем поют русалки» (кураторы Мария Александрова и Мария Рыбка, Омск) — открылась 23 апреля в музее современного искусства «Артэтаж». 15–16 мая пройдут вернисажи еще трех проектов: «Монополия на память» (куратор Мария Максимова, Владивосток) — в Старом дворике ГУМа, «Синдром трепанга» (куратор Александр Никольский, Кемерово) — на территории Фабрики ЗАРЯ, выставка-читальный зал независимого книжного магазина Motto Books «Книга художника как самоорганизованная практика» (куратор Алексис Завьялов, Берлин) — в галерее «Арка».

Полная программа фестиваля, а также прямые трансляции мероприятий — на сайте фестиваля.

В рамках Года Германии в России 2020/2021 проводится серия мероприятий, рассказывающих о многообразии жизни в Германии, о ее языке, культуре и обществе. Наряду с Pop-Up-фестивалями во Владивостоке и Калининграде до ноября 2021 года по всей России запланированы фестивали и культурные мероприятия, молодежные и дискуссионные форумы, научно-экономические конференции. Год Германии также поддерживает проекты, которые призваны укрепить отношения России и Германии в сфере искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и технологий и совместно разрабатываются российскими и германскими партнерами. Организаторы Года Германии — Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт и Российско-Германская внешнеторговая палата.

Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка во Владивостоке проводится при поддержке спонсора ООО «КНАУФ ГИПС»







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