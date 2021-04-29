В Москве состоится спецпоказ «Нового порядка» Мишеля Франко

На куриных потрохах
Артем Хлебников об исторических аналогиях между настоящим и прошлым и их настоящих целях29 апреля 2021351
10 мая в рамках проекта «КАРО.Арт» в московском киноцентре «Октябрь» пройдет специальный показ обладателя «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, фильма «Новый порядок», а также его обсуждение с режиссером Мишелем Франко и кинокритиком Антоном Долиным.
Начало в 19:30, билеты — здесь.
Фильм будет демонстрироваться на испанском языке с русскими субтитрами.
Перед сеансом фильм представит команда «КАРО.Арт» и кинокомпания «Каскад».
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