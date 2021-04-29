 
18:34 29 апреля 2021Новости
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В Москве состоится спецпоказ «Нового порядка» Мишеля Франко

News_detailed_picture© Кинокомпания «Каскад»

10 мая в рамках проекта «КАРО.Арт» в московском киноцентре «Октябрь» пройдет специальный показ обладателя «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, фильма «Новый порядок», а также его обсуждение с режиссером Мишелем Франко и кинокритиком Антоном Долиным.

Начало в 19:30, билеты — здесь.

Фильм будет демонстрироваться на испанском языке с русскими субтитрами.

Перед сеансом фильм представит команда «КАРО.Арт» и кинокомпания «Каскад».

  • «Новый порядок» (Nuevo orden, Мексика-Франция, 2020)
    Режиссер: Мишель Франко
    Автор сценария: Мишель Франко
    Оператор: Ив Кап
    Продюсеры: Мишель Франко, Кристина Веласко
    В ролях: Найан Гонсалес Норвинд, Диего Бонета, Дарио Ясбек, Патрисия Берналь

    Синопсис: Роскошная свадьба представителей высшего класса прерывается явлением непрошенных гостей. В стране начинаются бунты, сопровождающиеся ростом ненависти и всплеском насилия.


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