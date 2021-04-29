Якутское кино покажут в Москве

На куриных потрохах
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С 30 апреля по 8 мая в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет большая ретроспектива якутского кино.
В программе ретроспективы 15 картин, созданных якутскими кинематографистами. На открытии будет представлен «Срединный мир» Алексея Романова — первый полнометражный якутский фильм, снятый в 1993 году и рассказывающий об обрядах, верованиях и быте народа Саха. Картина будет показана с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда России.
В «Иллюзионе» состоятся премьеры трех фильмов, которые позднее выйдут в российский прокат: подростковой истории любви «Потанцуй со мной» молодого режиссера Никандра Федорова, мистического триллера «Замыкание» Татьяны Эверестовой и военной драмы «Рядовой Чээрин» Дмитрия Кольцова.
Также в программу вошли фестивальные хиты последних лет: «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова, «Надо мною солнце на садится» Любови Борисовой и «Царь-птица» Эдуарда Новикова.
Один из самых популярных жанров в Якутии — хоррор — будет представлен фильмами «Мой убийца» Костаса Марсана и «Проклятый хомус» Петра Хики.
Помимо авторского кино зрители увидят кассовые хиты «Агент Мамбо» и «Тыгын-Дархан», ранние фильмы Степана Бурнашева — первый якутский зомби-хоррор «Республика Z» и альманах ужасов «Хара дьай», а также картины «Бог Дьёсёгёй» Сергея Потапова и «Его дочь» Татьяны Эверестовой.
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