Неделя устойчивого развития пройдет в рамках Года Германии в России

На куриных потрохах
Артем Хлебников об исторических аналогиях между настоящим и прошлым и их настоящих целях29 апреля 2021354
С 14 по 23 мая старшие школьники и студенты младших курсов примут участие в Неделе устойчивого развития «Мы – будущее», которую организует Гёте-Институт в рамках Года Германии в России 2020/2021.
Неделя проводится в онлайн-формате. В программе Barcamp ECO² (14–16 мая) и фестиваль «Шпинат» (19–23 мая).
Баркемп — это антиконференция, поскольку у него нет заранее спланированной программы: вместо этого участники сами спонтанно предлагают темы и вместе решают, на какую тему они хотели бы пообщаться. Фокус баркемпа — неформальная часть — общение заинтересованных участников друг с другом.
Онлайн-баркемп «ECO2» будет посвящен теме экологии и устойчивого развития. Участники обсудят, что делается уже сейчас, чтобы улучшить жизнь на Земле, в каких проектах можно принять участие и почему устойчивое развитие — это не только «хорошо», но и экономически выгодно.
Старшие школьники и студенты младших курсов могут до 10 мая подать заявку на участие с уже реализованным собственным проектом на тему экологии и устойчивого развития или присоединиться во время баркемпа к существующим. Мероприятие ориентировано на российских школьников и студентов 14–20 лет, а также на молодых людей из Германии со знанием русского языка, интересующихся темой экологии и устойчивого развития.
Цель фестиваля «Шпинат» — создать неформальное онлайн-пространство для обмена опытом, обучения и общения, где молодые люди смогут повысить свои знания по теме устойчивого развития и обсудить вызовы, которые сегодня стоят перед ними в сложном меняющемся мире.
Фестиваль «Шпинат» – это:
Также в программе фестиваля demoSlam и проектная лаборатория FuturLab (заявки принимаются до 10 мая), PechaKucha и другие события.
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