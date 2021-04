Объявлены кураторские программы Beat Film Festival

Кадр из фильма «Маржела: Своими словами» © Beat Film Festival

Тринадцать фильмов будут показаны в рамках кураторских программ фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве 2-20 июня.

Как сообщает сайт фестиваля, в новую совместную с The Blueprint программу «Сокращая дистанцию», которую курирует шеф-редактор издания Ольга Страховская, вошли фильмы о любви и ее поиске в мире, где модели отношений стремительно меняются, но потребность в близости не исчезает:

«Снимок семьи» (Radiograph of a Family) — поэтическая притча о борьбе за власть двух людей и двух мировоззрений: Фирузе Хосровани сняла фильм о браке своих родителей, нерв семейной жизни которых определила исламская революция в Иране;

«В поиске» (Searchers) — картина, вошедшая в программу фестиваля Sundance, в которой очень разные нью-йоркцы откровенно и с юмором рассказывают о своем опыте использования дейтинг-приложений;

«Джунгли» (Jungle) — дебют молодой документалистки Луизы Мутц, посвященный самоопределению молодых парижанок и их взгляду на отношения и романтику.

Журналист, сценарист и продюсер Александр Горбачев включил в свою программу «В это трудно поверить» шесть историй, в которых реальность оказывается удивительнее любого вымысла:

«”Чужой” на сцене» (Alien on stage) — док о том, как любительский спектакль по «Чужому» Ридли Скотта становится фаворитом лондонской театральной сцены;

«Апокалипсис вчера» (Television Event) — рассказывает, как один фантастический телефильм о ядерной войне меняет весь ход гонки вооружений между США и Восточным блоком;

«Накрывай!» (Set!) — история о том, как участники чемпионата по сервировке стола на окружной ярмарке в Калифорнии бились за победу так, будто от приза зависит их право на счастье;

«Дэвид Аркетт неуязвим» (You Cannot Kill David Arquette) — герой фильма, голливудский актер-неудачник Дэвид Аркетта, решает искупить свои ошибки кровью, пролитой на соревнованиях по реслингу;

«Ди Би Купер: Как угнать «боинг» и исчезнуть» (The Mystery of DB Cooper) — история о том, как тайна личности единственного в истории авиаугонщика, который никогда не был пойман, продолжает будоражить умы американцев;

«Что-то вроде рая» (Some Kind of Heaven) — фильм, спродюсированный Дарреном Аронофски, о том, как жители утопического городка для стариков во Флориде заново открывают для себя радости жизни.

Программа «Комьюнити» создана в коллаборации с городскими сообществами: ее кураторами станут основатели независимых проектов, которые объединяют единомышленников и развивают уличную культуру. Показы фильма «Кофе в тени» (Shade Grown Coffee) — завораживающе красивого путешествия по местам, где кофе выращивают без ущерба для экосистем — пройдут в партнерстве с кооперативом «Черный». Также в программе: «Такие моменты не длятся вечно» (Moments Like This Never Last) — байопик художника Дэша Сноу, тусовщика и нонконформиста, ставшего символом Нью-Йорка 2000-х, «Приют» (Sheltered) — о буднях амстердамского приюта для домашних животных, «Клуб “Хаос”» (All Is One. Except O.) — история легендарного сообщества немецких хакеров, зародившегося на заре интернета.

Кроме того, секция гала-премьер дополнена фильмом «Маржела: Своими словами» (Martin Margiela: In His Own Words) — о самом радикальном и скрытном модельере современности, которого называют Бэнкси мира моды. Эта картина — редчайшая возможность услышать интервью дизайнера, который принципиально хранит инкогнито.







