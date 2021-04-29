Объявлены кураторские программы Beat Film Festival

На куриных потрохах
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Тринадцать фильмов будут показаны в рамках кураторских программ фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве 2-20 июня.
Как сообщает сайт фестиваля, в новую совместную с The Blueprint программу «Сокращая дистанцию», которую курирует шеф-редактор издания Ольга Страховская, вошли фильмы о любви и ее поиске в мире, где модели отношений стремительно меняются, но потребность в близости не исчезает:
Журналист, сценарист и продюсер Александр Горбачев включил в свою программу «В это трудно поверить» шесть историй, в которых реальность оказывается удивительнее любого вымысла:
Программа «Комьюнити» создана в коллаборации с городскими сообществами: ее кураторами станут основатели независимых проектов, которые объединяют единомышленников и развивают уличную культуру. Показы фильма «Кофе в тени» (Shade Grown Coffee) — завораживающе красивого путешествия по местам, где кофе выращивают без ущерба для экосистем — пройдут в партнерстве с кооперативом «Черный». Также в программе: «Такие моменты не длятся вечно» (Moments Like This Never Last) — байопик художника Дэша Сноу, тусовщика и нонконформиста, ставшего символом Нью-Йорка 2000-х, «Приют» (Sheltered) — о буднях амстердамского приюта для домашних животных, «Клуб “Хаос”» (All Is One. Except O.) — история легендарного сообщества немецких хакеров, зародившегося на заре интернета.
Кроме того, секция гала-премьер дополнена фильмом «Маржела: Своими словами» (Martin Margiela: In His Own Words) — о самом радикальном и скрытном модельере современности, которого называют Бэнкси мира моды. Эта картина — редчайшая возможность услышать интервью дизайнера, который принципиально хранит инкогнито.
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