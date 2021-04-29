БДТ представит премьеру спектакля Романа Михайлова

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6 мая на Второй сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьера спектакля «Ничего этого не будет», который писатель и режиссер Роман Михайлов поставил по тексту, созданному им специально для БДТ.
«Главный герой, замкнутый человек, живет в маленьком городе, ни с кем не общается, хранит свои тайны. Однажды он отправляется в деревню — пожить «нормальной жизнью». Но деревенская жизнь оказывается далекой от привычных представлений. Вокруг героя закручивается хоровод смыслов и ощущений. Оказывается, что все жители деревни посещают местный клуб, смотрят необычные спектакли. Фрагменты этих спектаклей складываются в единую картину, связывающую прошлое и будущее», — говорится в описании спектакля на сайте театра.
«Ничего этого не будет» — третья режиссерская работа Романа Михайлова в БДТ. Весной и летом 2020 года на портале «БДТdigital» вышел радиосериал «Антиравинагар» по книге, которую Михайлов писал одновременно с созданием серий. Логическим завершением радиосериала стал спектакль-ощущение «Несолнечный город», премьера которого состоялась в начале 103-го сезона на Малой сцене БДТ, а вскоре после этого роман «Антиравинагар» был опубликован издательством Common Place.
Над спектаклем также работали художник-постановщик Евгения Ставицкая, композитор Алексей Кыштымов, авторы кукол и масок Евгения Ставицкая и Алексей Кыштымов, художник по костюмам Мария Сунфу, хореограф Аслан Мухаметжанов, видеохудожник и кинооператор Алексей Родионов, художники по свету Михаил Булычев и Константин Удовиченко и Звукорежиссер Эрик Дювале.
В ролях Иван Суслов, Диана Шишляева, Алексей Винников, Николай Горшков, Екатерина Старателева, Лёня Нечаев, Глафира Лаврова, Александра Магелатова, Кристина Афанасьева, Елизавета Новикова, Аслан Мухаметжанов, Сергей Тасенко.
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