«Команда 29» и Школа литературных практик запустили онлайн-антологию «Встречи с властью»

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Независимое объединение юристов и журналистов «Команда 29» и курсы актуального письма, литературного менеджмента и литературной критики Школа литературных практик объявили о запуске совместного литературного проекта – онлайн-антологии «Встречи с властью». Проект посвящен всем видам и отношениям власти, которыми пронизано российское общество.
Каждую пятницу в разделе «Литпроект» на сайте «Команды 29» публикуются проза и стихи, написанные студентками и студентами Школы литературных практик на тему отношения человека с властью в современной России.
В серии уже вышли рассказ Лены Ерофеевой «Наши глаза» о мрачных секретах семьи силовиков, рассказ Натальи Сабуровой «Десять больших сникерсов» об арестованном студенте, рассказ Александра Залесского «Соревнование в четырех российских городах» о попытке отравления оппозиционного политика Алексея Навального.
Как сообщают создатели проекта, в нем примут участие не только студенты и преподаватели Школы литературных практик, но и близкие ей авторы — Евгения Некрасова, Галина Рымбу, Полина Барскова, Егана Джаббарова, Елена Костюченко.
Также планируются онлайн- и офлайн-презентации антологии, интервью с авторами текстов, выпуски подкастов. В будущем антология будет издана на бумаге.
«Для территории, на которой мы обитаем и работаем, встреча с властью — это вечная тема, столкновение человека или любого другого живого существа с властью — основной конфликт русскоязычной литературы (привет канону). О встречах с властью нам писать-ненаписать еще долго, подбираясь к сердцевине, подбирая язык, способный это вот описать на сейчас и на потом. Может быть, такое рефлективное письмо поможет нам эти встречи прекратить или свести до безобидного минимума», — говорит писательница, куратор Школы литературных практик Евгения Некрасова.
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