«Нашествие» переезжает в Серпухов

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Нашествие»

В 2021 году музыкальный фестиваль под открытым небом «Нашествие» пройдет с 30 по 1 августа. Местом его проведения впервые станет подмосковный Серпухов.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Нашествие».

«Новое место проведения фестиваля — это в первую очередь новые возможности для дальнейшего развития и укрепления статуса крупнейшего фестиваля в России. "Нашествие" станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии. Московская область – традиционный центр культурно-туристического притяжения страны, — с приходом "Нашествия" станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет своих гостей», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что все раннее приобретенные билеты действительны на «Нашествие» в Серпухове: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов. Новые билеты можно купить только на официальном сайте фестиваля.

Организаторы подчеркивают, что проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Всероссийский фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом «Нашествие» проводится с 1999 года, его аудитория достигает сотен тысяч человек.

В 2020 году фестиваль должен был пройти в селе Большое Завидово в Тверской области с участием около 70 артистов, но организаторы были вынуждены отменить его из-за пандемии коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось, что «Нашествие-2021» будет проходить с 23 по 25 июля — эти даны были выбраны по итогам двухнедельного онлайн-голосования на сайте фестиваля.







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