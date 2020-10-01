Названы даты проведения фестиваля «Нашествие»

Крупнейший в России музыкальный фестиваль под открытым небом «Нашествие», который в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19, пройдет с 23 по 25 июля 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Евгения Киселева, генерального директора радиовещательного холдинга «Мультимедиа-холдинг», который организует фестиваль «Нашествие».

«В этом году мы полностью перешли на электронные билеты, внедряем сервисы, позволяющие управлять своим билетом и пребыванием на фестивале онлайн», — рассказал Киселев.

Даты проведения «Нашествия-2021» были определены по итогам двухнедельного народного голосования на сайте фестиваля. Голосование проходило в сентябре, в нем приняли участие более ста тысяч пользователей.

«За эти даты проголосовало 58% принявших участие в опросе», — пояснил заместитель директора фестиваля, руководитель билетной дирекции Владимир Антипов.

Всероссийский фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом «Нашествие» проводится с 1999 года, его аудитория достигает сотен тысяч человек. В 2020 году фестиваль должен был пройти в селе Большое Завидово в Тверской области с 23 по 26 июля. Планировалось, что на «Нашествии-2020» выступят около 70 артистов, в том числе Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы «Машина времени», «Алиса», «Сплин», Lumen, «Несчастный случай», «Крематорий», «Пилот», «Тараканы!», «Слот».







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