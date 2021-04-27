Объявлены лауреаты Премии Норы Галь

© Премия Норы Галь

27 апреля, в день рождения Норы Галь, учредители названной ее именем премии за перевод короткой прозы с английского языка подвели итоги десятого премиального сезона.

Главная премия 2021 года присуждена переводчику Павлу Зайкову (Мурманск) за работу над рассказом Лесли Эпстайна.

«В этом произведении, вышедшем по-русски еще до публикации на языке оригинала, религиозная и даже отчасти мистическая тема встречается с повседневным американским бытом, и эта двойственность отчетливо отражена в авторской стилистике, эффективно и элегантно переданной переводчиком, который в прошлом году уже становился финалистом премии», — говорится в комментарии учредителей премии.

Специальную премию за перевод поэтической прозы получает Ольга Волгина за работу над эссе Дилана Томаса — «изысканным и сложным текстом, сочетающим элегические и саркастические ноты, что и удалось передать в тональности перевода».

Помимо работ Павла Зайкова и Ольги Волгиной в короткий список Премии Норы Галь в этом году входили переводы Анны Бабяшкиной (Москва), Дмитрия Волчека (Прага), Майи Глезеровой (Москва), Веры Гордиенко (Москва), Елены Кожиной (Смоленск) и Юлии Серебренниковой (Москва).

Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991) ее наследниками — литераторами Эдвардой Кузьминой и Дмитрием Кузьминым.

Главными лауреатами премии становились Евгения Канищева (Симферополь), Михаил Назаренко (Киев), Татьяна Боровикова (Торонто), Анна Блейз, Светлана Силакова и Шаши Мартынова (Москва), среди обладателей специальных премий в разные годы были Максим Немцов, Тамара Казавчинская и другие переводчики.

Согласно регламенту премии, лауреат получает 50 тысяч рублей, обладатель специальной премии — половину этой суммы.







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