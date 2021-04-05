 
11:43 5 апреля 2021Новости
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Объявлен короткий список Премии Норы Галь

News_detailed_picture© Премия Норы Галь

Сегодня, 5 апреля, учредители Премии Норы Галь объявили короткий список произведений, претендующих на звание лучшего короткого перевода с английского на русский язык.

В деcятом премиальном сезоне различные журналы, издательства, литературные организации и сами переводчики выдвинули на соискание премии в общей сложности 63 перевода. Восемь из них были отобраны в короткий список:

  • Анна Бабяшкина (Москва) — Салли Руни. «Цвет и свет»
  • Ольга Волгина (Москва) — Дилан Томас. «Как-то раз поутру»
  • Дмитрий Волчек (Прага) — Брайан Гайсин. «Жена Потифара»
  • Майя Глезерова (Москва) — Июнь Ли. «Лишняя»
  • Вера Гордиенко (Москва) — Шерли Джексон. «Домашнее волшебство»
  • Павел Зайков (Мурманск) — Лесли Эпстайн. «Язык птиц»
  • Елена Кожина (Смоленск) — Шелли Джексон. «Сон»
  • Юлия Серебренникова (Москва) — Денис Джонсон. «Работа»

Переводы Ольги Волгиной и Павла Зайкова опубликованы в журнале «Иностранная литература» за 2020 год. Перевод Анны Бабяшкиной напечатан в первом выпуске петербургской книжной газеты «Книги у моря», вышедшем 15 октября 2020 года. Перевод Дмитрия Волчека появился в 71-м выпуске «Митиного журнала», перевод Юлии Серебренниковой — в составе авторского сборника Дениса Джонсона «Иисусов сын», выпущенного издательством No Kidding Press. Переводы Майи Глезеровой, Веры Гордиенко и Елены Кожиной не издавались и присланы переводчиками. Четыре переводчика из восьми попали в короткий список премии повторно, причем Павел Зайков и Елена Кожина — второй год подряд.

Согласно правилам Премии Норы Галь, все переведенные сочинения относятся к литературе XX–XXI веков.

Итоги нынешнего сезона премии будут объявлены 27 апреля, в день рождения Норы Галь. Из-за санитарных ограничений заключительный вечер премии не состоится, как обычно, в московской Библиотеке имени Тургенева — лауреат будет объявлен онлайн.

Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991) ее наследниками — литераторами Эдвардой Кузьминой и Дмитрием Кузьминым.

Главными лауреатами премии становились Евгения Канищева (Симферополь), Михаил Назаренко (Киев), Татьяна Боровикова (Торонто), Анна Блейз, Светлана Силакова и Шаши Мартынова (Москва), среди обладателей специальных премий в разные годы были Максим Немцов, Тамара Казавчинская и другие переводчики.



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