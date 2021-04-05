Объявлен короткий список Премии Норы Галь

Pulp non-fiction, или Бурная жизнь Отто Винценца Ципко
Эпизод из истории международного авантюризма5 апреля 20211450
Сегодня, 5 апреля, учредители Премии Норы Галь объявили короткий список произведений, претендующих на звание лучшего короткого перевода с английского на русский язык.
В деcятом премиальном сезоне различные журналы, издательства, литературные организации и сами переводчики выдвинули на соискание премии в общей сложности 63 перевода. Восемь из них были отобраны в короткий список:
Переводы Ольги Волгиной и Павла Зайкова опубликованы в журнале «Иностранная литература» за 2020 год. Перевод Анны Бабяшкиной напечатан в первом выпуске петербургской книжной газеты «Книги у моря», вышедшем 15 октября 2020 года. Перевод Дмитрия Волчека появился в 71-м выпуске «Митиного журнала», перевод Юлии Серебренниковой — в составе авторского сборника Дениса Джонсона «Иисусов сын», выпущенного издательством No Kidding Press. Переводы Майи Глезеровой, Веры Гордиенко и Елены Кожиной не издавались и присланы переводчиками. Четыре переводчика из восьми попали в короткий список премии повторно, причем Павел Зайков и Елена Кожина — второй год подряд.
Согласно правилам Премии Норы Галь, все переведенные сочинения относятся к литературе XX–XXI веков.
Итоги нынешнего сезона премии будут объявлены 27 апреля, в день рождения Норы Галь. Из-за санитарных ограничений заключительный вечер премии не состоится, как обычно, в московской Библиотеке имени Тургенева — лауреат будет объявлен онлайн.
Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991) ее наследниками — литераторами Эдвардой Кузьминой и Дмитрием Кузьминым.
Главными лауреатами премии становились Евгения Канищева (Симферополь), Михаил Назаренко (Киев), Татьяна Боровикова (Торонто), Анна Блейз, Светлана Силакова и Шаши Мартынова (Москва), среди обладателей специальных премий в разные годы были Максим Немцов, Тамара Казавчинская и другие переводчики.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:27Пушкинский музей покажет «Не живопись»
11:35Вручена премия «Гвоздь сезона»
Вчера
18:27Премьера Камерной симфонии №2 Николая Каретникова состоится в Москве
16:22Галерея Люмьер запускает Lumiere Club
15:06Конкурс цифрового искусства Audi Born-Digital Award открыл новый сезон
13:50Выставка Кирилла Челушкина пройдет в Петербурге
13:08«Золотая маска — 2021» объявила региональную программу
11:43Объявлен короткий список Премии Норы Галь
10:51Сорваны показы «Артдокфеста» в ПетербургеВсе новости
Эпизод из истории международного авантюризма5 апреля 20211450
Анна Меликова о спорном методе Хлои Чжао, одной из главных претенденток на «Оскар-2021»5 апреля 20211316
Бахыт Кенжеев поговорил со Светланой Сачковой, автором романа «Люди и птицы»3 апреля 20213118
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 8 (и последняя)2 апреля 20212946
Известный меценат и бизнесмен, глава Aksenov Family Foundation — о том, зачем бизнес помогает культуре2 апреля 20212353
Погружение в сюрреалистический мир композитора из Карелии2 апреля 20212418
Певица Тина Кузнецова и продюсер Юрий Усачев продолжают эксперименты с русским фольклором: премьера нового альбома2 апреля 20213390
Екатерина Рускевич о работах московских монументалистов в БССР1 апреля 20213223
Мифы крымских татар, фолковые напевы, семейные традиции и энергия рейва в песнях семейного дуэта1 апреля 20213083
Валерия Косякова рассуждает о том, «что делает художников-миллениалов такими уникальными, такими (не)похожими друг на друга»1 апреля 20212936
Композитор и скрипач — о долгожданном альбоме своего ансамбля «4′33″» «Alcohol», личном «Отеле “Калифорния”» и нестареющем Оззи Осборне31 марта 20214070
Петербургский пианист и композитор — о том, как он начал сотрудничать со звездами прог-рока и как записал дневниковый альбом фортепианного эмбиента31 марта 20213535