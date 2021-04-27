Открыт набор в онлайн-лабораторию Школы дизайна НИУ ВШЭ

Школа дизайна НИУ ВШЭ открывает набор в бесплатную онлайн-лабораторию и резиденцию Unthinking/Unlearning, посвященную исследованию слуха как формы чувственности, влияющей на наше представление о мире.

Заявки на участие в лаборатории принимаются онлайн до 10 мая. Результаты отбора будут объявлены 12 мая.

Unthinking/Unlearning — проект программы Года Германии в России 2020/21, организованный лейблом Klammklang и магистерскими программами Sound Studies and Sonic Arts Университета искусств в Берлине (UdK) и Sound Art and Sound Studies Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Лаборатория пройдет с 15 мая по 1 июня, рабочие языки — русский и английский.

Программа лаборатории состоит из двух частей, теоретической и практической:

Открытый теоретический курс из 12 лекций и артист-токов познакомит всех желающих с основными сюжетами звуковых исследований, сосредоточившись вокруг трех важнейших тем: рассмотрения звука как агента социальных взаимоотношений, исследования новых концепций звукового и обзору актуальных художественных практик работы со звучащим.

Практическая часть работы лаборатории будет выстроена вокруг работы двух групп (по 7–8 человек в каждой), отобранных с помощью open call. В зависимости от собственных предпочтений, участницы и участники смогут попрактиковаться в занятиях полевыми записями или изучить продвинутые техники компьютерной музыки.







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