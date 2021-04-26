В РАМТе состоится премьера спектакля «Петя, волк и Володя-музыкант»

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5 мая на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве оркестр «Персимфанс» (Первый симфонический ансамбль без дирижера) представит премьеру экспериментального спектакля Егора Перегудова и Петра Айду «Петя, волк и Володя-музыкант».
Спектакль посвящен 85-летию симфонической сказки «Петя и волк», написанной Сергеем Прокофьевым по заказу Наталии Сац специально для Центрального детского театра. Премьера «Пети и волка» состоялась на Большой сцене театра 5 мая 1936 года, текст от автора читала сама Наталия Сац.
В основе спектакля либретто музыкальных сказок «Петя и волк» Сергея Прокофьева и «Володя-музыкант» Леонида Половинкина. Форму «оркестра без дирижера» создатели спектакля объединяют с жанрами симфонической сказки и драматического театра. Задача эксперимента — заново открыть для современной музыки наследие советского авангарда и научить детей воспринимать симфоническую музыку.
Музыканты «Персимфанса» в масках животных из стада пионера Володи «пасутся» на поляне со скрипками и гобоями в руках. Птичка-флейта летает под колосниками, а Волк из трех валторн ездит на мотоцикле с коляской.
Режиссер Егор Перегудов: «Эксперимент в этой работе — соединение довольно консервативного мира классической музыки с театральной стихией, игрой и хулиганством, без которых сложно представить современный театр для детей. Поиск острой, гротесковой формы для советских морализаторских детских историй - это необходимое условие диалога театра с сегодняшним зрителем. И только в юбилей возможно увидеть, как музыканты "Персимфанса" становятся драматическими артистами, а артисты РАМТа музицируют и занимаются ритмодекламацией».
Комиссар «Персимфанса» Петр Айду: «Работая над сказками Половинкина и Прокофьева, мы сразу обнаружили их общую основу: взаимное притяжение между абстрактной симфонической формой и поиском простоты, радости и трогательного содержания. Наивное высказывание в академическом искусстве вызывает трепет исследователя, увидевшего наскальные рисунки в пещере — сквозь примитивную форму просвечивает искренний поиск красоты мира».
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