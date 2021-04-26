Выставка в «Царицыно» расскажет о Венеции XVIII века

Карнавальные маски «ларва». Венеция. Вторая половина XVIII века

Холст, клей, гипс, краска, папье-маше © Фонд городских музеев Венеции, Музей палаццо Мочениго, Центр истории текстиля и костюмов

Сегодня, 27 апреля, в Государственном музее-заповеднике «Царицыно» в Москве открывается выставка «Под маской Венеции», посвященная жизни венецианцев XVIII века. На выставке будут представлены артефакты, связанные с венецианской историей и культурой, из Фонда городских музеев Венеции.

Как сообщает сайт музея-заповедника «Царицыно», в России впервые будут показаны около ста предметов из собраний Дворца дожей, музеев Коррер и Ка'Реццонико (Музей Венеции XVIII века), Музея стекла на острове Мурано и палаццо Мочениго (Музей тканей и костюмов), которые входят в фонд.

Экспозиция разместится в восьми залах Хлебного дома. В нее войдут карнавальные маски, картины представителя венецианской школы живописи Пьетро Лонги (1702–1785), запечатлевшие сцены повседневной жизни, одежда знатных горожан, вазы, графины и флаконы из муранского стекла, портреты дожей и догаресс, железный нос гондолы XVII века, серия гравюр, посвященных визиту в Венецию графа и графини Северных (будущего Павла I и его жены).

«Посетители выставки смогут не только представить быт благополучных обитателей палаццо, заглянув в кабинет образованного венецианца и будуар светской дамы, но и убедиться в существовании оборотной стороны всей этой роскоши и карнавального веселья, с которой сталкивались нарушители общественного порядка, — сообщают организаторы выставки. — Отдельный зал будет посвящен азартным играм, ведь Венеция была единственным городом в Европе, где были разрешены казино».

Выставка «Под маской Венеции» в музее-заповеднике «Царицыно» продлится до 29 августа.

Выставка проходит в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес»







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