Умер Владимир Марамзин

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24 апреля в возрасте 86 лет умер писатель Владимир Марамзин.
Об этом сообщил филолог Габриэль Суперфин.
Владимир Рафаилович Марамзин родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Ленинградский электротехнический институт (1957), работал работал инженером, начальником отдела научно-технической информации на заводе «Светлана».
В 1958 году начал писать прозу, публиковаться — в 1962-м. Написал несколько телевизионных и киносценариев, опубликовал в издательстве «Детская литература» познавательные книги для детей «Тут мы работаем» (1966) и «Кто развозит горожан» (1969). В 1963 году в Ленинграде была поставлена, пьеса «Объясните мне кто-нибудь — я скажу вам спасибо», но снята из репертуара после премьеры.
Вместе с Борисом Вахтиным, Владимиром Губиным и Игорем Ефимовым входил в литературную группу «Горожане», участвовал в одноимённом машинописном сборнике. Распространял в списках произведения Андрея Платонова, других запрещенных авторов.
В 1971–1974 годах вместе с историком и литератором Михаилом Хейфецем и литературоведом и переводчиком Ефимом Эткиндом составил для самиздата машинописное собрание сочинений Иосифа Бродского в пяти томах, за что был арестован летом 1974 года и приговорен к пяти годам условно.
В 1975 году эмигрировал во Францию. Сотрудничал с журналом «Континент». Опубликовал лагерные дневники М. Хейфеца (1977). В 1978—1986 вместе с Алексеем Хвостенко издавал в Париже литературный журнал «Эхо», где была напечатана повесть Андрея Платонова «Ювенильное море» и библиография его произведений. Опубликовал несколько повестей и рассказов, посвященных жизни в СССР.
В 1980-х и 1990-х годах занимался техническими переводами. После 1999 года новые тексты писателя стали появляться в России (журнал «Звезда»), зарубежных русскоязычных изданиях («Литературный европеец», «Мосты», «Новый берег»). В 2003 году в Париже была опубликована новая книга прозы Владимира Марамзина, в 2007 году — сборник статей. В парижском издательстве «Эхо» вышли романы «Славотерпец» и «Картезианства сладость» (первая и вторая часть трехчастного романа «Страна Эмиграция»).
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