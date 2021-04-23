Умер Владимир Марамзин

24 апреля в возрасте 86 лет умер писатель Владимир Марамзин.

Об этом сообщил филолог Габриэль Суперфин.

Владимир Рафаилович Марамзин родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Ленинградский электротехнический институт (1957), работал работал инженером, начальником отдела научно-технической информации на заводе «Светлана».

В 1958 году начал писать прозу, публиковаться — в 1962-м. Написал несколько телевизионных и киносценариев, опубликовал в издательстве «Детская литература» познавательные книги для детей «Тут мы работаем» (1966) и «Кто развозит горожан» (1969). В 1963 году в Ленинграде была поставлена, пьеса «Объясните мне кто-нибудь — я скажу вам спасибо», но снята из репертуара после премьеры.

Вместе с Борисом Вахтиным, Владимиром Губиным и Игорем Ефимовым входил в литературную группу «Горожане», участвовал в одноимённом машинописном сборнике. Распространял в списках произведения Андрея Платонова, других запрещенных авторов.

В 1971–1974 годах вместе с историком и литератором Михаилом Хейфецем и литературоведом и переводчиком Ефимом Эткиндом составил для самиздата машинописное собрание сочинений Иосифа Бродского в пяти томах, за что был арестован летом 1974 года и приговорен к пяти годам условно.

В 1975 году эмигрировал во Францию. Сотрудничал с журналом «Континент». Опубликовал лагерные дневники М. Хейфеца (1977). В 1978—1986 вместе с Алексеем Хвостенко издавал в Париже литературный журнал «Эхо», где была напечатана повесть Андрея Платонова «Ювенильное море» и библиография его произведений. Опубликовал несколько повестей и рассказов, посвященных жизни в СССР.

В 1980-х и 1990-х годах занимался техническими переводами. После 1999 года новые тексты писателя стали появляться в России (журнал «Звезда»), зарубежных русскоязычных изданиях («Литературный европеец», «Мосты», «Новый берег»). В 2003 году в Париже была опубликована новая книга прозы Владимира Марамзина, в 2007 году — сборник статей. В парижском издательстве «Эхо» вышли романы «Славотерпец» и «Картезианства сладость» (первая и вторая часть трехчастного романа «Страна Эмиграция»).







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