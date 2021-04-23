Открывается Московская международная биеннале «Мода и стиль в фотографии»

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27 апреля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начинают работу выставки XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021».
Культуре потребления последних десятилетий посвящена первая ретроспективная выставка американской художницы Лорен Гринфилд «Одержимые успехом».
«Задействовав главные инструменты документалиста — фотографии, интервью и видеофильмы — она пытается понять, что случилось с американской мечтой. И находит ответ на этот вопрос по всему миру, — отмечают организаторы выставки. — Гринфилд изучала не только обеспеченный класс, но саму одержимость богатством, охватившую все слои общества. Этот феномен описан в многочисленных исследованиях социологов и экономистов, но глубина и откровенность, с которыми Гринфилд демонстрирует новые реалии, вызывают настоящее эмоциональное потрясение».
Также в программе биеннале выставка «Режим тишины» молодого российского фэшн-фотографа Юлии Майоровой, работающей в жанре портретной фотографии. В портфолио Юлии Майоровой такие мировые звезды, как Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Синди Кроуфорд, Шайа Лабаф, Джордж Клуни, Карли Клосс, Дита фон Тиз, Джон Гальяно, Аниш Капур и Анна Суи.
Еще одна выставка в МАММ, «crazy это сразу», представит работы восходящей звезды мировой фэшн-фотографии, преподавателя Школы Родченко Эмми Америка, сотрудничающей с журналами Vogue, Numero, L'Officiel и The Blueprint. Ее снимки «размывают грань между коммерческой и художественной фотографией, а каждая рекламная кампания становится самостоятельной новеллой с тщательно продуманной эстетикой и сюжетом».
Работы Бориса Назаренко — одного из ярчайших представителей современной стрит-фотографии, известного своими ироничными и эмоциональными снимками повседневной городской жизни — можно будет увидеть на выставке «Поток».
8 июня в Центрельном выставочном зале «Манеж» откроются еще четыре выставки биеннале: «Не для всех» Вадима Галаганова и Дамира Жукенова, «Глаза, как блюдца» Каролин Йорт и Риитты Иконен, «Зона затопления» Анастасии Самойловой и «Блестящая итальянская элита 80-х» Альберты Тибурци.
XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021» продлится до 28 июля.
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