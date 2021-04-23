Вручена кинопремия «Ника»

«Без слабых карандашных контуров будущего не бывает»
Алена Лиманова о философии, живописи и цифровом мире23 апреля 20212133
25 апреля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в подмосковном Красногорске прошла церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 и 2020 годы.
Первоначально церемонию планировалось провести в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы перенесли ее на 2021 год. Запись трансляции церемонии доступна на YouTube-канале кинопремии «Ника».
Как сообщает «Коммерсантъ», лучшим игровым фильмом 2020 года признана историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Кроме того, фильм Андрея Кончаловского отмечен призами в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса» (Юлия Высоцкая).
В этой же номинации награждена Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в фильме Оксаны Карас «Доктор Лиза». Приз в номинации «Лучший актер» присужден Александру Палю за роль в фильме Михаила Сегала «Глубже».
Награду за лучший сценарий получил Михаил Сегал, в номинации «Открытие года» лауреатом «Ники» стал режиссер фильма «Китобой» Филипп Юрьев, в номинации «Лучший мультипликационный фильм» — «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой.
По итогам 2019 года в номинации «Лучший игровой фильм» победила черно-белая картина «Француз» Андрея Смирнова, который также получил приз за лучшую режиссуру. Лучшими актерами признаны Самал Еслямова («Айка», реж. Сергей Дворцевой), Виктория Мирошниченко («Дылда», реж. Кантемир Балагов) и Леонид Ярмольник («Одесса», реж. Валерий Тодоровский).
За лучший сценарий награжден Дмитрий Глуховский («Текст», реж. Клим Шипенко), открытием года стал фильм Александра Золотухина «Мальчик русский», лучшим анимационным фильмом признана работа Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:43Выставка-игра «Жизнь замечательных вещей» проходит в Музее Москвы
15:02Саша Денисова запустила образовательный онлайн-проект DRAMATICA
14:31Центр Курёхина покажет выставку Андрея Крисанова
12:48Открывается Московская международная биеннале «Мода и стиль в фотографии»
11:54Вручена кинопремия «Ника»
10:49Выставка к 65-летию театра «Современник» пройдет в ММОМА
10:05«Земля кочевников» выиграла три «Оскара»
23 апреля 2021
19:29Готовится виртуальный российско-германский День наукиВсе новости
Алена Лиманова о философии, живописи и цифровом мире23 апреля 20212133
Не только «Перемен!». Как звучат новые российские песни протеста — от Антохи MC и Басты до Хаски и Pussy Riot23 апреля 20212969
Валентин Дьяконов. Предисловие к книге Александры Новоженовой23 апреля 20212116
Советский киноандеграунд, том второй: «Сине Фантом»23 апреля 20211814
Как катастрофа на ЧАЭС попала на советский экран и привела к распаду страны23 апреля 20212142
Пространства, далекие от реальности: дебютные клип и альбом певицы, сочиняющей эзотерические поп-романсы23 апреля 20212197
Фотограф Наташа Лозинская разбирает архив своего отца22 апреля 20212260
Что услышал и о чем подумал Сергей Бондаренко на вчерашнем митинге в Москве?22 апреля 20212676
Основатель рэп-группы «25/17» — об альбоме «Байки из склепа», сайд-проектах, буржуазной революции и воспитании детей22 апреля 20214523
Олег Гром рассказывает о молдавском национальном движении и «газетных войнах» в Бессарабии начала XX века21 апреля 20212544
Композитор, перешедшая на темную сторону минимализма, — о лучшем способе быть в метамодерне, войнах композиторов и «Русских тупиках»21 апреля 20213660
«Парсифаль» Кирилла Серебренникова в Вене20 апреля 20213916