Вручена кинопремия «Ника»

© Кинопремия «Ника»

25 апреля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в подмосковном Красногорске прошла церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 и 2020 годы.

Первоначально церемонию планировалось провести в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы перенесли ее на 2021 год. Запись трансляции церемонии доступна на YouTube-канале кинопремии «Ника».

Как сообщает «Коммерсантъ», лучшим игровым фильмом 2020 года признана историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Кроме того, фильм Андрея Кончаловского отмечен призами в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса» (Юлия Высоцкая).

В этой же номинации награждена Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в фильме Оксаны Карас «Доктор Лиза». Приз в номинации «Лучший актер» присужден Александру Палю за роль в фильме Михаила Сегала «Глубже».

Награду за лучший сценарий получил Михаил Сегал, в номинации «Открытие года» лауреатом «Ники» стал режиссер фильма «Китобой» Филипп Юрьев, в номинации «Лучший мультипликационный фильм» — «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой.

По итогам 2019 года в номинации «Лучший игровой фильм» победила черно-белая картина «Француз» Андрея Смирнова, который также получил приз за лучшую режиссуру. Лучшими актерами признаны Самал Еслямова («Айка», реж. Сергей Дворцевой), Виктория Мирошниченко («Дылда», реж. Кантемир Балагов) и Леонид Ярмольник («Одесса», реж. Валерий Тодоровский).

За лучший сценарий награжден Дмитрий Глуховский («Текст», реж. Клим Шипенко), открытием года стал фильм Александра Золотухина «Мальчик русский», лучшим анимационным фильмом признана работа Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.