Мастерские музея «Гараж» приглашают резидентов

© Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

Программа Мастерских и арт-резиденций Музея современного искусства «Гараж» объявляет open call на участие в 12-месячной резиденции, которая начнется в августе 2021 года. Тема нового сезона Мастерских – гостеприимство, политика еды и бытие-вместе.

Заявки принимаются до 15 мая по адресу studiosopencall@garagemca.org от культурных деятелей, работающих с визуальными, перформативными, звуковыми, аналитическими и теоретическими составляющими современной культуры. Правила оформления заявок опубликованы на сайте музея «Гараж».

Резидентам предлагаются оплаченное съемное жилье (квартира на трех резидентов), индивидуальная мастерская в здании Мастерских на ВДНХ и ежемесячная стипендия 40 000 рублей.

Как сообщают организаторы, программа резиденции будет строиться вокруг неформальных встреч и разговоров, ужинов, прогулок и других форм культивирования совместности. Часть из них будет оформлена в сессии с приглашенными контрибьюторами, участвующими в одной из сессий, и тьюторами, возвращающимися в мастерские несколько раз. Тьюторы первого года — художественная группа Raqs Media Collective, куратор Зденка Бадовинац и художница Сесиль Б. Эванс.

Двенадцать резидентов будут выбраны экспертным советом на основе конкурса заявок. Результаты отбора станут известны к 5 июля.

В экспертный совет в 2021 году войдут тьюторы программы, кураторы Катя Крупенникова и Николаус Шафхаузен, куратор Мастерских Иван Исаев и Беатрикс Руф, работающая над долгосрочным развитием музея «Гараж».







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