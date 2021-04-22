Участницы I Независимого женского форума в Дубне отметят его 30-летие встречей и дискуссией

© Катя Помелова

В 1991 году в Дубне состоялся Первый Независимый женский форум. 25 апреля участницы форума соберутся на онлайн-встречу и дискуссию «Демократия минус женщина – не демократия», чтобы поговорить о том, какой путь прошел российский феминизм за 30 лет.

Начало в 12:00. Онлайн-трансляцию встречи можно будет смотреть на YouTube.

На встрече выступят Наталья Григорьева, Татьяна Забелина, Ольга Жук, Ирина Калабихина, Наталья Каменецкая, Татьяна Комиссарова, Елена Кобзева (Машкова), Елена Кочкина, Марина Либоракина, Татьяна Липовская, Елена Мезенцева, Татьяна Мельникова, Марина Писклакова-Паркер, Галина Силласте, Наталия Ходырева, Рима Шарифуллина, Ольга Шнырова, Ирина Юкина и другие.

Модерировать встречу будут:

Марина Аристова, доктор философских наук, создательница убежища «Женщина в опасности»;

Катя Бахренькова, феминистка, сотрудница Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры»;

Ольга Воронина, философ, одна из организаторов I и II НЖФ, руководительница МЦГИ (1995–2012);

Алла Митрофанова, арт-критик, философ, одна из создательниц киберфеминистского интернационала;

Зоя Хоткина, кандидат экономических наук, доцент Лаборатории гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ РАН, эксперт ООН по гендерному равенству;

Юлия Островская, научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, заместитель директора Центра социально-трудовых прав;

Ольга Липовская, феминистка, журналистка, переводчица, председательница Петербургского центра гендерных проблем (1994–2004);

Валерия Уткина, старший преподаватель ФСН НИУ ВШЭ, руководитель проектной группы «Женщины и гендер в публичном управлении»;

Ася Ходырева, феминистка, историк феминистского движения в России после перестройки.



Организаторами Первого Незавимисого женского форума выступили женсовет Института ядерных исследований в Дубне и созданный в 1990 году Московский центр гендерных исследований при участии групп САФО (Свободной ассоциации феминистских организаций) и ЛОТОС (Лиги освобождения от социальных стереотипов).

«Форум собрал около двухсот участниц из России и советских республик, а также международную группу исследовательниц и феминисток, которые смогли встретиться в Подмосковье благодаря политике гласности. На Форуме впервые открыто прозвучало, что в Советском Союзе, вопреки неоднократным заявлениям о том, что "женский вопрос" решен, существовала дискриминация женщин, — напоминают организаторы встречи, — Форум объединил активных женщин из самых разных сред и дал импульс к развитию феминисткой работы в новой России. Среди достижений — создание Женской информационной сети (ЖИСЕТ), первого убежища для женщин, пострадавших от домашнего насилия, переводы и публикации классики феминистской философии, продвижение законов в поддержку гендерного равенства и против домашнего насилия».

Встреча проводится при поддержке проекта «Феминистские транслокальности»







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