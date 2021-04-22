Презентация сборника Ольги Федяниной пройдет в Петербурге

Яблоко от яблони
Фотограф Наташа Лозинская разбирает архив своего отца22 апреля 2021513
24 апреля в лектории петербургского независимого магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов» театральный критик Ольга Федянина представит сборник «Краткое содержание. Три театральных блокнота», в который вошли ее статьи, опубликованные за последние семь лет в российских периодических изданиях.
Начало в 19:30, регистрация — здесь (количество мест ограничено).
Как сообщают организаторы, онлайн-трансляция презентации будет вестись на YouTube-канале «Порядка слов».
Сборник «Краткое содержание. Три театральных блокнота» вышел в издательстве «Артист. Режиссер. Театр».
«Центральной темой книги является современный театр, но отдельные главы посвящены кинематографу, литературе, музыке, философии и даже истории — это обусловлено не столько разнообразием журналистской практики, сколько синтетичностью современного художественного пространства, в котором едва ли возможен "локальный" зрительский опыт, ограниченный одним видом искусства, — говорится в издательской аннотации. — Три раздела книги объединяют сюжеты по принципу схожести ракурса, угла зрения. В первом помещены тексты, посвященные общим тенденциям в театре, кинематографе, культурной политике. Второй раздел — своего рода дневник рецензента—– содержит отзывы на конкретные события и произведения. Третий раздел полностью отдан предмету многолетнего интереса и изучения автора — немецкой культуре и истории».
Ольга Федянина — театральный критик, переводчик, драматург. Член Ассоциации театральных критиков. Окончила театроведческий факультет ГИТИСа. Редактор и обозреватель еженедельника «КоммерсантЪ-Weekend». Автор сценических переводов и адаптаций. Драматург проекта-променада «Шекспир. Лабиринт» в Театре наций. Автор инсценировки «Процесс» по роману Кафки в театре «Красный факел» (Новосибирск). Драматург-консультант московской версии проекта «В гостях. Европа» группы «Римини-протокол» (XI фестиваль-школа «Territoriя»). Переводчик книги Хайнера Гёббельса «Эстетика отсутствия», изданной в книжной серии Электротеатра «Театр и его дневник».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:24Участницы I Независимого женского форума в Дубне отметят его 30-летие встречей и дискуссией
16:39Некрасовка устраивает фестиваль «Космическая диковинка»
15:13Выставка современных художников-космистов откроется в Федоровской библиотеке
14:31Презентация сборника Ольги Федяниной пройдет в Петербурге
13:22В галерее «На Шаболовке» покажут фильм «Беня Крик» 1926 года в живой озвучке
12:10Об истории российского предметного дизайна расскажут на онлайн-фестивале
10:48Начинается юбилейный Московский Пасхальный фестиваль
Вчера
17:33Фестиваль Signal объявил конукрс творческих проектов
16:25Гёте-Институт приглашает к участию в «Городских трансформациях»Все новости
Фотограф Наташа Лозинская разбирает архив своего отца22 апреля 2021513
Что услышал и о чем подумал Сергей Бондаренко на вчерашнем митинге в Москве?22 апреля 2021722
Основатель рэп-группы «25/17» — об альбоме «Байки из склепа», сайд-проектах, буржуазной революции и воспитании детей22 апреля 20211508
Олег Гром рассказывает о молдавском национальном движении и «газетных войнах» в Бессарабии начала XX века21 апреля 2021976
Композитор, перешедшая на темную сторону минимализма, — о лучшем способе быть в метамодерне, войнах композиторов и «Русских тупиках»21 апреля 20211663
«Парсифаль» Кирилла Серебренникова в Вене20 апреля 20211992
100-процентная рассадка и другие радости Транссибирского арт-фестиваля20 апреля 20211599
Политизация, деполитизация, солидарность: Эвелина Руденко поговорила с Екатериной Мартыновой, которая работает в DOXA уже три года20 апреля 20212106
«Север-7» открывает первый в России аукцион-перформанс20 апреля 20211663
Формы и поверхности ленинградского неофициального искусства в книге Валерия Вальрана19 апреля 20212384
Новые альбомы «Ногу свело!» и Sonic Death, хонтологический фьюжен EllektraJazz, размышления о рэпе Скриптонита и еще девять примечательных отечественных релизов месяца19 апреля 20212670
Фрагменты из автофикшен-романа Анны Меликовой «Я тону в ускользающем озере»19 апреля 20212496