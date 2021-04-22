Презентация сборника Ольги Федяниной пройдет в Петербурге

© «Артист. Режиссер. Театр»

24 апреля в лектории петербургского независимого магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов» театральный критик Ольга Федянина представит сборник «Краткое содержание. Три театральных блокнота», в который вошли ее статьи, опубликованные за последние семь лет в российских периодических изданиях.

Начало в 19:30, регистрация — здесь (количество мест ограничено).

Как сообщают организаторы, онлайн-трансляция презентации будет вестись на YouTube-канале «Порядка слов».

Сборник «Краткое содержание. Три театральных блокнота» вышел в издательстве «Артист. Режиссер. Театр».

«Центральной темой книги является современный театр, но отдельные главы посвящены кинематографу, литературе, музыке, философии и даже истории — это обусловлено не столько разнообразием журналистской практики, сколько синтетичностью современного художественного пространства, в котором едва ли возможен "локальный" зрительский опыт, ограниченный одним видом искусства, — говорится в издательской аннотации. — Три раздела книги объединяют сюжеты по принципу схожести ракурса, угла зрения. В первом помещены тексты, посвященные общим тенденциям в театре, кинематографе, культурной политике. Второй раздел — своего рода дневник рецензента—– содержит отзывы на конкретные события и произведения. Третий раздел полностью отдан предмету многолетнего интереса и изучения автора — немецкой культуре и истории».

Ольга Федянина — театральный критик, переводчик, драматург. Член Ассоциации театральных критиков. Окончила театроведческий факультет ГИТИСа. Редактор и обозреватель еженедельника «КоммерсантЪ-Weekend». Автор сценических переводов и адаптаций. Драматург проекта-променада «Шекспир. Лабиринт» в Театре наций. Автор инсценировки «Процесс» по роману Кафки в театре «Красный факел» (Новосибирск). Драматург-консультант московской версии проекта «В гостях. Европа» группы «Римини-протокол» (XI фестиваль-школа «Territoriя»). Переводчик книги Хайнера Гёббельса «Эстетика отсутствия», изданной в книжной серии Электротеатра «Театр и его дневник».







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