Об истории российского предметного дизайна расскажут на онлайн-фестивале

Александр Родченко. Светильник-торшер для кафе «Питтореск». 1917–1918. Реконструкция 2020 года

Изготовлено мастерской LumoLumo для Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив в рамках культурно-просветительского проекта «Вещь! Предметный мир и ценности русской культуры: реконструкция и актуализация»

Школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education совместно с Центром моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства в рамках выставки «Вещь! Предметный дизайн России XIX–XXI» проводит онлайн-фестиваль «Вещь: иcтория российского предметного дизайна».

В прямом эфире на странице фестиваля выступят российские и зарубежные дизайнеры, архитекторы, искусствоведы, историки, культурологи и философы — авторы ключевых книг и исследований о характерных стилевых особенностях российского дизайна, а также о взаимоотношениях человека с вещами, которые он создает и использует.

Куратор фестиваля — кандидат педагогических наук, доцент, куратор выставки «Вещь! Предметный дизайн России XIX–XXI», автор книг и статей по истории дизайна Алена Сокольникова.

Программа первого дня фестиваля:

12:30 — Алена Сокольникова. «Вещи и время. Изучая историю российского дизайна».

13:00 — Александр Лаврентьев. «Русский дизайн. Традиции и эксперимент. 1920–1990 гг.»

14:00 — Александра Селиванова. «От авангарда к постконструктивизму: вещи, интерьер, архитектура»

15:00 — Наталия Лебина. «Советская повседневность: предметный мир эпохи десталинизации. 1950-е — 1960-е годы»

16:00 — Татьяна Быстрова. «Больше, чем вещь: история любви и проектов»

17:00 — Меган Виртанен. «Не спешите выбрасывать: осознанное потребление и советский опыт»

18:00 — Татьяна Шулика и Александр Ермолаев. «Мастерская ТАФ: авангард, постмодерн, протодизайн»

19:00 — Кристина Кэр. «Представь, что нет собственности: социалистические вещи русского конструктивизма»

20:00 — Владимир Паперный. «Как я был дизайнером в СССР»



Вопросы спикерам можно будет задать в телеграм-чате «Дизайн начинается с».

Фестиваль проходит при поддержке Skillbox







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