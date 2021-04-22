Начинается юбилейный Московский Пасхальный фестиваль

© Александр Шапунов / Московский Пасхальный фестиваль

С 22 апреля по 17 мая в двадцатый раз пройдет Московский Пасхальный фестиваль.

Торжественное открытие XX Московского Пасхального фестиваля состоится 2 мая, в день Пасхи, в Московском концертном зале «Зарядье». Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет под управлением Валерия Гергиева. Перед этим музыканты выступят в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Тюмени, Перми и Кирове. После открытия фестиваля гастроли продолжатся в Воронеже, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Волгограде и Брянске.

9 мая, в День Победы, Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев вернутся в Москву, где состоятся два концерта — на Поклонной горе (13:00) и на сцене зала «Зарядье» (19:00). Затем они отправятся в Нижний Новгород, Самару, Альметьевск, Набережные Челны, Челябинск, Сыктывкар, Салехард и Ханты-Мансийск, а 17 мая музыканты снова выступят в Москве: в 14:00 в зале Врубеля Государственной Третьяковской галереи и в 19:00 в Московской консерватории на закрытии XX Московского Пасхального фестиваля.

В хоровой программе фестиваля примут участие хоры Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Твери, Кисловодска, Петербурга, Краснодара, Владикавказа, Архангельска, Казани и Иваново. Программу откроет 3 мая в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве Уральский государственный камерный хор (Пермь), Камерный хор «Нижний Новгород» и Московский Синодальный хор.

Помимо Москвы выступления хоровых коллективов пройдут в Серпухове, Старице, Коломне, Твери, Зарайске, Егорьевске, Реутове, Пушкино, Одинцово, Туле, Калуге, Ивантеевке, Раменском и Архангельске.

Завершится хоровая программа гала-концертом 16 мая в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве. На концерте выступят Ансамбль народной духовной музыки «Светилен» (Иваново), камерный хор «Алания» (Владикавказ), концертный хор Межшкольного эстетического центра МЭЦ (Краснодар), государственный камерный хор Республики Татарстан (Казань) и Государственный академический Северный русский народный хор (Архангельск).

Концерты звонильной программы фестиваля пройдут в 25 храмах Москвы, Петербурга, Истры, Раменского, Бронниц, Звенигорода, Кубинки и Калуги с участием более 30 звонарей из 18 городов России.

Благотворительная программа ХХ Московского Пасхального фестиваля включает десятки симфонических и хоровых концертов в образовательных, военных и социально-реабилитационных учреждениях Москвы и регионов России.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла







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