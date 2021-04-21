Гёте-Институт приглашает к участию в «Городских трансформациях»

С 24 апреля по 18 июня Гёте-Институт в Москве организует проект «Городские трансформации: знать, думать, действовать», посвященный теме устойчивого развития.

Мероприятия проекта пройдут в саду Гёте-Института на Ленинском проспекте и онлайн. Зарегистрироваться для участия в них можно на сайте Гёте-Института.

«Этой весной сад Гёте-Института превратится в зеленую мастерскую, в которой мы вместе будем размышлять, строить, сажать, обсуждать и философствовать — увлеченно, сознательно и под открытым небом», — сообщают организаторы.

Открытие тематического пространства «Городские трансформации: знать, думать, действовать» состоится 24 апреля в 15:30 и продолжится дискуссией «Пофилософствуем об устойчивом развитии». Эксперт по устойчивому развитию из Германии Барбара Брюнинг и российский философ Александр Вилейкис будут говорить о том, действительно ли устойчивость является чем-то новым: как рассматривалось это понятие в разные эпохи различными культурами, как воспринимается оно сегодня, и какие идеи мы можем взять из прошлого в будущее?

Также в расписании «Городских трансформаций» тематические семинары, баркемп, DIY мастер-классы, лекции, дискуссии, инициативы по ап- и ресайклингу, соучастному проектированию и пермакультуре.

Шестинедельная программа в саду будет сопровождаться многочисленными онлайн-мероприятиями: тематическим подкастом, онлайн-досье и публикациями в Instagram на тему устойчивого развития.







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