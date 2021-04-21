Реквием Моцарта в новой редакции Франца Байера впервые исполнят в России

© Предоставлено Фондом Collegium Musicum

24 апреля в Евангелическо-лютеранском соборе свв. Петра и Павла в Москве состоится российская премьера Реквиема Моцарта в новой редакции, сделанной в 2006 году известным музыковедом и редактором моцартовских сочинений Францем Байером.

Франц Байер (1922–2018) отреставрировал около 150 незаконченных сочинений Гайдна, Бетховена и Моцарта. Его редакция Реквиема, сделанная в начале 1970-х, многими авторитетными учеными и музыкантами признана наиболее удачной и близкой к оригиналу. Она отличается, в первую очередь, оркестровкой: были внесены значительные изменения в партии и струнных, и духовых инструментов, особенно тромбонов, а также менее заметные, но существенные исправления в вокальных партиях, и, кроме того, дописаны четыре такта фуги в части «Hosanna».

Как сообщают организаторы концерта, с инициативой первого российского исполнения Реквиема в редакции Франца Байера выступил дирижер, директор фонда Collegium Musicum Олег Романенко.

«Соглашусь со специалистами, что версия Франца Байера звучит более по-моцартовски, — говорит дирижер. — Мне нравятся слова пианиста и музыковеда Роберта Левина, сделавшего собственную редакцию Реквиема в 1990-е годы: Франц Байер отнес Реквием в химчистку и удалил с него пятна. Он сделал его более прозрачным, необремененным неудачами Зюсмайера. Чем глубже погружаешься в изучение его версии, тем интереснее! А когда я первый раз посмотрел сохранившуюся рукопись Моцарта от начала до конца, то поверил Байеру».

В 2006 году Франц Байер пересмотрел свою редакцию Реквиема и сделал новую версию, опубликованную немецким издательством Kunzelmann. Именно она и прозвучит 24 апреля в Евангелическо-лютеранском соборе свв. Петра и Павла в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова. Дирижер — Олег Романенко.

В концерте также примут участие солистка театра «Новая опера» Ксения Нестеренко (сопрано), солистка театра «Новая опера» и Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева (меццо-сопрано), солист Государственной телерадиокомпании «Культура» Юрий Ростоцкий (тенор) и солист Хора Сретенского монастыря Вадим Зарипов (бас).







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