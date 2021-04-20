На ММКФ состоится премьера фильма Владимира Непевного «Собутыльник-онлайн»

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23 апреля мировая премьера фильма Владимира Непевного «Собутыльник-онлайн. Карантинные разговоры» откроет программу «Эйфория изоляции» 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Премьерный показ пройдет 23 апреля в 18:40 в киноцентре «Октябрь», 24 апреля в 14:00 фильм также будет представлен в кинозале Инженерного корпуса Госдураственной Третьяковской галереи.
Героиня фильма «Собутыльник-онлайн. Карантинные разговоры», Светлана, во время эпидемии «короны», как и многие, осталась без работы. Чтобы занять себя и заработать какие-то деньги, она придумала новый бизнес — «собутыльник-онлайн». За определенную плату она готова составить компанию человеку, который ищет партнера, чтобы выпить и поговорить «по-душам».
Фильм основан на уникальном материале — записях бесед Светланы с ее клиентами-«собутыльниками». В приватных разговорах люди делятся своим опытом — как они переживают карантин, как эпидемия короновируса отразилась на их жизни.
В программу «Эйфория изоляции» (куратор — Андрей Плахов) отобраны деcять фильмов из разных стран, рассказывающие об опыте жизни в условиях карантина, который был введен в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
ММКФ-2021 пройдет с 22 по 29 апреля в традиционном формате, во всех конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля в этом году участвуют более 200 фильмов. На открытии будет показан военный фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев».
В основной конкурсной программе будут соревноваться 13 картин, созданных кинематографистами из Венесуэлы, Германии, Греции, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Кубы, Норвегии, России, Румынии, Швеции и Японии. Россию в конкурсной программе представляет фильм Алексея Федорченко «Последняя "Милая Болгария"» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».
Обладателей главных призов ММКФ определит международное жюри под председательством филиппинского режиссера Брийянте Мендосы.
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11:06На ММКФ состоится премьера фильма Владимира Непевного «Собутыльник-онлайн»
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