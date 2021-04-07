«Девятаев» Бекмамбетова откроет ММКФ

Кадр из трейлера фильма «Девятаев» © SonyPicturesRU / © SonyPicturesRU / YouTube

22 апреля на открытии 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) будет показан военный фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника.

Картину о подвиге советского летчика Михаила Девятаева Тимур Бекмамбетов снимал с Сергеем Трофимовым, с которым они ранее вместе работали над «Ночным дозором». Роли в фильме исполняют Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие.

Также сегодня, 6 апреля, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов объявил председателя жюри ММКФ. Им станет Брийянте Мендоса. «Это один из самых крупных филлипинских режиссеров», — отметил Разлогов.

Помимо Мендосы в жюри войдут режиссеры Карим Айнуз (Бразилия) и Нигина Сайфуллаева (Россия), актер Милош Бикович (Сербия-Россия) и кинокомпозитор Юрий Потеенко (Россия).

Оценивать фильмы программы короткого метра будут продюсер и киновед Наталья Мокрицкая (Россия), режиссер Денеш Надь (Венгрия) и актер Каис Насеф (Израиль).

ММКФ-2021 пройдет с 22 по 29 апреля в традиционном формате. В основной конкурсной программе фестиваля, опубликованной на его сайте, 13 фильмов, созданных кинематографистами из Венесуэлы, Германии, Греции, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Кубы, Норвегии, России, Румынии, Швеции и Японии. Россию в конкурсной программе представляет фильм Алексея Федорченко «Последняя "Милая Болгария"» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».

Как сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов, фестиваль организует ретроспективу южнокорейского режиссера Ким Ки Дука (1960–2020). Ранее стало известно, что в одной из внеконкурсных программ ММКФ-2021, «Восемь с половиной фильмов», будет показана драма Александра Миндадзе «Паркет».







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