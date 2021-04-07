«Девятаев» Бекмамбетова откроет ММКФ

Великаны
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 2021266
22 апреля на открытии 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) будет показан военный фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника.
Картину о подвиге советского летчика Михаила Девятаева Тимур Бекмамбетов снимал с Сергеем Трофимовым, с которым они ранее вместе работали над «Ночным дозором». Роли в фильме исполняют Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие.
Также сегодня, 6 апреля, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов объявил председателя жюри ММКФ. Им станет Брийянте Мендоса. «Это один из самых крупных филлипинских режиссеров», — отметил Разлогов.
Помимо Мендосы в жюри войдут режиссеры Карим Айнуз (Бразилия) и Нигина Сайфуллаева (Россия), актер Милош Бикович (Сербия-Россия) и кинокомпозитор Юрий Потеенко (Россия).
Оценивать фильмы программы короткого метра будут продюсер и киновед Наталья Мокрицкая (Россия), режиссер Денеш Надь (Венгрия) и актер Каис Насеф (Израиль).
ММКФ-2021 пройдет с 22 по 29 апреля в традиционном формате. В основной конкурсной программе фестиваля, опубликованной на его сайте, 13 фильмов, созданных кинематографистами из Венесуэлы, Германии, Греции, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Кубы, Норвегии, России, Румынии, Швеции и Японии. Россию в конкурсной программе представляет фильм Алексея Федорченко «Последняя "Милая Болгария"» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».
Как сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов, фестиваль организует ретроспективу южнокорейского режиссера Ким Ки Дука (1960–2020). Ранее стало известно, что в одной из внеконкурсных программ ММКФ-2021, «Восемь с половиной фильмов», будет показана драма Александра Миндадзе «Паркет».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:47Гёте-Институт представит проект о цифровой грамотности на «EMA Expo 2021»
12:23РЕК проводит конкурс музейно-выставочных грантов
11:42На выставке к столетию ВХУТЕМАСа прочитают стихи Хлебникова и Маяковского
Вчера
19:02Сокуров попросил руководство «Ленфильма» поддержать «Артдокфест»
18:18Открыт сбор средств на оплату штрафа за показ фильмов на фестивале в Чебоксарах
16:21Кончаловский снял «Дорогих товарищей!» с премии «Белый слон»
15:14«Девятаев» Бекмамбетова откроет ММКФ
13:27Пушкинский музей покажет «Не живопись»
11:35Вручена премия «Гвоздь сезона»Все новости
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 2021266
«Пандоктрина», «Зеленая пирамида», «Черная вдова» и другие7 апреля 2021470
Богомолов в «Кармен» таки сделал нам смешно6 апреля 20215539
«Розовое облако» Юли Жербази6 апреля 20211015
Балетные премьеры в Большом и в МАМТе6 апреля 2021970
Социальный панк, целительная семплоделика, международные коллаборации и еще 10 интересных альбомов из Сибири6 апреля 2021930
Эпизод из истории международного авантюризма5 апреля 20212338
Анна Меликова о спорном методе Хлои Чжао, одной из главных претенденток на «Оскар-2021»5 апреля 20212052
Бахыт Кенжеев поговорил со Светланой Сачковой, автором романа «Люди и птицы»3 апреля 20213621
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 8 (и последняя)2 апреля 20213412
Известный меценат и бизнесмен, глава Aksenov Family Foundation — о том, зачем бизнес помогает культуре2 апреля 20212770
Погружение в сюрреалистический мир композитора из Карелии2 апреля 20212844