Проект «Как читать медиа?» проведет мастер-класс для подростков по фотофейкам

«Соц-арт не мог возникнуть в Петербурге»
Формы и поверхности ленинградского неофициального искусства в книге Валерия Вальрана19 апреля 20211007
25 апреля с 12:00 до 14:00 в Образовательном центре Московского музея современного искусства будет проходить мастер-класс «Реальные фотографии & фейковые: как отличить?» для подростков 12-17 лет, организованный проектом «The Earth Is Flat — Как читать медиа?».
Мастер-класс пройдет в рамках выставки «Data CTRL Centre». Участие бесплатное, регистрация — здесь.
Ведущая Ирина Ходырева — эксперт-тренер проекта, медиа-продюсер, куратор образовательных проектов Большого фестиваля мультфильмов и open-air фестиваля анимации «Бессонница», координатор мультимедийного контента Музея криптографии — расскажет, как анализировать фотографии, что можно узнать о снимке и его авторе, какие существуют сервисы и способы проверить подлинность изображения или подписи к ним.
Участники мастер-класса также смогут посмотреть на себя со стороны и узнать, какой цифровой след они оставляют в интернете.
Выставка «Data CTRL Centre», посвященная медиаграмотности и защите данных в интернете, проводится в онлайн и офлайн-форматах Гёте-Институтом совместно с проектом «The Earth Is Flat — Как читать медиа?». «Data CTRL Centre» является частью выставки «Experimental Music and Art (EMA) Expo 2021».
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