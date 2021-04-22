Вышел второй номер The Garage Journal

Андрей Бледный: «Я подался во Внутреннюю Монголию»
Основатель рэп-группы «25/17» — об альбоме «Байки из склепа», сайд-проектах, буржуазной революции и воспитании детей22 апреля 2021688
На сайте научного онлайн-журнала «The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры» появился второй выпуск. Его тема – «После кризисов: искусство, музеи и новая социальность».
Авторы нового номера The Garage Journal исследуют различные — политические, социальные, экономические, глобальные, эпидемиологические — кризисы, рассматривая их в разных культурных контекстах, и анализируют, как новые социальности замещают собой сложившиеся идентичности.
В номере представлены научные статьи и эссе, визуальные эссе, а также основанная на исследовании художественная работа. Эти материалы будут интересны исследователям, кураторам, художникам, арт-менеджерам и всем, кто так или иначе интересуется современным искусством и культурой.
Кроме того, редакция издания объявила победителей первого раунда грантовой программы The Garage Journal для начинающих и независимых исследователей. По итогам голосования жюри ими стали Светлана Кондратьева (НИУ ВШЭ, Москва) с исследованием «Танцевать о наследии: сайт-специфичный танец и перформанс в исторических местах и музеях» и Матеуш Сапиа (Эдинбургский университет, Великобритания) с исследованием «Выставки современного искусства как инструмент демократизации Европы в период с 1989 по 2004 год».
Заявки на участие во втором раунде грантовой программы принимаются до 25 июня. Подробная информации об условиях участия изложена в «Положениях о грантовой программе The Garage Journal».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
10:48Начинается юбилейный Московский Пасхальный фестиваль
Вчера
17:33Фестиваль Signal объявил конукрс творческих проектов
16:25Гёте-Институт приглашает к участию в «Городских трансформациях»
15:47Дом творчества Переделкино принимает заявки на участие в творческих резиденциях
14:44Открылся сайт поддержки СМИ и правозащитников
13:35Музей Москвы готовит выставку о художественной жизни 90-х
12:57Реквием Моцарта в новой редакции Франца Байера впервые исполнят в России
12:32Андрей Звягинцев выступил в поддержку Алексея Навального
11:06На ММКФ состоится премьера фильма Владимира Непевного «Собутыльник-онлайн»Все новости
Основатель рэп-группы «25/17» — об альбоме «Байки из склепа», сайд-проектах, буржуазной революции и воспитании детей22 апреля 2021688
Олег Гром рассказывает о молдавском национальном движении и «газетных войнах» в Бессарабии начала XX века21 апреля 2021749
Композитор, перешедшая на темную сторону минимализма, — о лучшем способе быть в метамодерне, войнах композиторов и «Русских тупиках»21 апреля 20211297
«Парсифаль» Кирилла Серебренникова в Вене20 апреля 20211725
100-процентная рассадка и другие радости Транссибирского арт-фестиваля20 апреля 20211389
Политизация, деполитизация, солидарность: Эвелина Руденко поговорила с Екатериной Мартыновой, которая работает в DOXA уже три года20 апреля 20211886
«Север-7» открывает первый в России аукцион-перформанс20 апреля 20211476
Формы и поверхности ленинградского неофициального искусства в книге Валерия Вальрана19 апреля 20212196
Новые альбомы «Ногу свело!» и Sonic Death, хонтологический фьюжен EllektraJazz, размышления о рэпе Скриптонита и еще девять примечательных отечественных релизов месяца19 апреля 20212455
Фрагменты из автофикшен-романа Анны Меликовой «Я тону в ускользающем озере»19 апреля 20212274
Александр Дельфинов о своей работе в качестве переводчика16 апреля 20213680
Размышления Виктора Шендеровича из фейсбучного бана16 апреля 20214751