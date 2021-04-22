Вышел второй номер The Garage Journal

На сайте научного онлайн-журнала «The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры» появился второй выпуск. Его тема – «После кризисов: искусство, музеи и новая социальность».

Авторы нового номера The Garage Journal исследуют различные — политические, социальные, экономические, глобальные, эпидемиологические — кризисы, рассматривая их в разных культурных контекстах, и анализируют, как новые социальности замещают собой сложившиеся идентичности.

В номере представлены научные статьи и эссе, визуальные эссе, а также основанная на исследовании художественная работа. Эти материалы будут интересны исследователям, кураторам, художникам, арт-менеджерам и всем, кто так или иначе интересуется современным искусством и культурой.

Кроме того, редакция издания объявила победителей первого раунда грантовой программы The Garage Journal для начинающих и независимых исследователей. По итогам голосования жюри ими стали Светлана Кондратьева (НИУ ВШЭ, Москва) с исследованием «Танцевать о наследии: сайт-специфичный танец и перформанс в исторических местах и музеях» и Матеуш Сапиа (Эдинбургский университет, Великобритания) с исследованием «Выставки современного искусства как инструмент демократизации Европы в период с 1989 по 2004 год».

Заявки на участие во втором раунде грантовой программы принимаются до 25 июня. Подробная информации об условиях участия изложена в «Положениях о грантовой программе The Garage Journal».







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